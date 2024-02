Người dân xếp hàng chờ mua vé tại Bến xe miền Tây

Ghi nhận của PV Thanh Niên, chiều 3.2 (tức 24 tháng chạp), lượng người đến Bến xe miền Tây mua vé về quê tăng cao. Tại các quầy vé luôn đông đúc hành khách xếp hàng chờ, với lỉnh kỉnh đồ đạc trên người. Không khí tại bến xe khá nhộn nhịp.



Hành khách xếp hàng chờ mua vé tại Bến xe miền Tây T.K

Ngồi chờ lên xe, ông Trương Hoàng Tâm (60 tuổi) háo hức vì sắp về lại quê Vĩnh Long sum vầy với người thân sau một năm cực nhọc với công việc.

Anh Tâm (làm nghề xây dựng ở H.Cần Giuộc, tỉnh Long An) chia sẻ, công ty vừa cho nghỉ cuối năm là ông liền mua vé về quê. Ông Tâm cho biết, dịp cuối năm được về lại quê nhà là điều khiến ông mong chờ nhất. "Năm nào cũng vậy, công ty hỗ trợ cho tôi tiền vé xe về quê ăn tết. Tiền công và thưởng tết, tôi đem về cho gia đình chi tiêu. Gặp lại người thân, hàng xóm, ăn bữa cơm sum vầy thế là vui rồi", anh Tâm nói.

Hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc chờ lên xe tại Bến xe miền Tây T.K

Ngồi gần đó, vợ chồng ông Lơ Đức Lý (50 tuổi) do đến trễ, lỡ chuyến xe nên phải ngồi chờ. Hai vợ chồng ông Lý làm việc tại một cơ sở may trên địa bàn Q.11 (TP.HCM). Năm nay, hai vợ chồng ông Lý được nghỉ sớm nên về quê Phú Yên. "Tôi nghĩ 26 âm lịch trở đi mới đông, nên tranh thủ mua vé về sớm cho đỡ vất vả, nhưng ra đến bến xe thì đông quá trời", ông Lý nói.

Càng về chiều, lượng hành khách tại bến xe tăng cao. Theo đại diện Bến xe miền Tây, tính đến 16 giờ 30 ngày 3.2, có khoảng 1.052 xe xuất bến với 27.730 khách. Theo dự kiến của Bến xe miền Tây, ngày 27, 28, 29 âm lịch là các ngày cao điểm, trong đó ngày 28 là cao điểm nhất trong việc vận chuyển hành khách.

CSGT điều tiết phân luồng từ xa trên QL1 đoạn qua địa bàn H.Bình Chánh T.K

Các xe ô tô nối đuôi nhau trên đường Nguyễn Hữu Trí T.K

Trong chiều cùng ngày, tại nhiều tuyến đường ở cửa ngõ phía tây TP.HCM như: QL1, Nguyễn Hữu Trí, đường dẫn Bình Thuận - Chợ Đệm (H.Bình Chánh) đông nghịt phương tiện.

Một cán bộ Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) - đang làm nhiệm vụ điều tiết phân luồng trên QL1 (H.Bình Chánh) cho hay, lượng phương tiện có tăng cao nhưng chưa xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe.

"Tránh một thời điểm các phương tiện đổ dồn về quá đông gây kẹt trên QL1, chúng tôi chủ động phân luồng từ xa để đảm bảo việc di chuyển", vị CSGT này nói.

Đông nghịt phương tiện cửa ngõ Tây Bắc trên QL22 trước bến xe An Sương T.K

Trước đó, sáng cùng ngày, Bến xe An Sương trên QL22 (H.Hóc Môn) và ngã tư An Sương cửa ngõ tây bắc đông đúc phương tiện. Có thời điểm xảy ra ùn tắc do lượng phương tiện đổ về quá đông, lực lượng chức năng phải vất vả điều tiết phân luồng giao thông.