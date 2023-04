Chiều 28.4, dòng xe chen chúc nối đuôi nhau ở cửa ngõ TP.HCM về miền Tây

Các lực lượng tích cực điều tiết giao thông trên đường. Theo ghi nhận, giao thông cửa ngõ về miền Tây chủ yếu ùn tắc tại các giao lộ hoặc nút thắt. Ra khỏi các đoạn này, người dân di chuyển ổn định. Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.HCM cho rằng, việc nâng cao ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông ngoài việc giúp cho người dân tham gia giao thông được an toàn, thuận lợi, có một kỳ nghỉ vui tươi và hạnh phúc, mà còn góp phần đảm bảo trật tự an toàn, kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong những ngày nghỉ lễ.