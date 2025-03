Chiêu lừa đảo nhắm vào nữ giới đang rộ lên

Bị lừa đảo sau khi nhận tin nhắn làm quen từ người lạ

Chị Nguyễn Thị Tuyết Mai (36 tuổi, ngụ ở P.Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) phản ánh chuyện bị lừa 160 triệu đồng mà theo chị: "Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao lại bị lừa đảo một cách dễ dàng đến vậy".

Theo đó, vào ngày 9.3 vừa qua, chị Mai nhận được tin nhắn từ số lạ. Nội dung bắt đầu bằng câu chào: "Chào em, hôm qua anh bận quá nên giờ mới có thể liên lạc được cho em. Không biết cô Mai đã nói cho em biết chưa?".

"Vì số lạ, nên tôi không nhắn tin trả lời. Tôi tiếp tục nhận được tin nhắn: "Anh tên Long, bạn của cô Mai. Hôm trước cô Mai bảo nhà có cháu gái muốn giới thiệu nên đưa số này của em cho anh để tiện làm quen. Mà cô không nói gì về anh với em à?". Lúc này tôi mới bắt đầu nhắn lại tìm hiểu người đó là ai", chị Mai kể.

"Văn mẫu" làm quen của những kẻ lừa đảo, nhắm đến những phụ nữ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Và như lời người phụ nữ này: "Tôi bị kẻ ấy "dắt mũi". Từ nói chuyện qua điện thoại, rồi kết bạn trên Facebook và Zalo. Qua những gì nhìn thấy trên trang cá nhân mạng xã hội của họ, tôi tin họ là doanh nhân thành đạt. Sau nửa tháng trò chuyện, họ rủ tôi đầu tư vào một ứng dụng tài chính. Lý do họ đưa ra là "ứng dụng này có một thời điểm bị lỗi, anh biết cách để tiền sinh lời". Vì nhẹ dạ cả tin và ham lời nên tôi đã đồng ý. Những lần đầu tiên số tiền nhỏ, vài triệu đồng, tôi được họ chuyển lại cả vốn lẫn lời. Càng ngày, số tiền dần lớn hơn. Nhưng họ nói giao dịch bị lỗi và trấn an "tiền vẫn còn đó chứ đâu". Đến khi đã chuyển 160 triệu đồng mà không thấy tiền về, tôi mới nhận ra mình đã sập bẫy lừa".

Từ những tin nhắn làm quen như thế này, không ít người đã bị lừa tiền ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Bị "người yêu" lừa tiền

Câu chuyện của chị Mai không ngoại lệ. Trên Facebook, không ít người cho biết đã từng là người trong cuộc, trở thành nạn nhân của chiêu lừa này. Thoạt đầu, nhiều người nhận tin nhắn từ số điện thoại của người lạ, ngỡ rằng người quen đang trêu đùa. Sau đó đã nhắn tin lại và như lời của chị Vũ Thị An (31 tuổi), làm việc tại một nhà hàng trên đường Phan Đăng Lưu (Q.Phú Nhuận, TP.HCM), thì "bị thao túng tâm lý lúc nào không hay".

Chị An kể vào cuối tháng 1 đã nhận tin nhắn từ số điện thoại lạ. Nội dung tin nhắn: "Chúc em một ngày vui vẻ. Mấy hôm nay công việc của anh bận quá nên giờ mới nhắn tin cho em được. Không biết cô Hoa có nói gì về anh cho em nghe chưa". Chị An đã trả lời: "Nhầm số rồi anh". Người kia trả lời: "Anh tên Duy, cô Hoa nói em là cháu của cô nên cho anh số điện thoại rồi hai đứa tìm hiểu nhau".

"Tôi nói tôi không biết cô Hoa nào hết, thì lại được nhận tin nhắn nói rằng cô Hoa làm ở một đơn vị thuộc Q.Bình Tân, TP.HCM. Dù rằng tôi chưa định hình được cô Hoa nào nhưng thôi kệ vẫn nhắn tin với họ", chị An kể về thời điểm bắt đầu sa vào bẫy lừa được giăng sẵn.

Theo chị An, sau một thời gian ngắn nhắn tin, video call, dù chưa gặp nhau vẫn… nảy sinh tình cảm. "Tôi tin mình có tình yêu", chị An nói. Cái kết của chuyện tình… tưởng tượng này đắng ngắt. "Kẻ ấy nói những lời ngon ngọt để mượn tiền. Tôi coi như số tiền gần 70 triệu đồng mất đi là bài học cho sự chủ quan, tin người của mình", chị An cho hay.

Trên Threads, nhiều thành viên cũng ta thán từng nhận được những tin nhắn làm quen tương tự. Có người bị lừa vài trăm ngàn đồng. Không ít người bị lừa cả vài chục triệu đồng.

Để tránh được lừa đảo, nên chặn tin nhắn được gửi đến từ những số điện thoại lạ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Anh Trương Hoàng Bảo, thành viên diễn đàn chongluadao.vn, cho biết chiêu lừa này rộ lên thời gian gần đây, hướng đến các nạn nhân là phụ nữ. Từ những thông tin cá nhân bị lộ, trong đó có số điện thoại, kẻ lừa đảo sẽ nhắn tin làm quen.

"Công thức của tin nhắn sẽ là lời chào, kèm câu nói rằng được cô Lệ, cô Hoa, cô Liên… giới thiệu, cho số điện thoại để liên lạc làm quen… Nếu trả lời là "nhầm số", kẻ lừa đảo sẽ nói "chắc nhầm số thật, nhưng chắc có duyên mới nhắn nhầm tới số của em"… Nếu cả tin, chấp nhận làm quen, thì khả năng rất cao là sẽ bị lừa. Cách thức sẽ là rủ đầu tư vào các dự án lừa đảo, sau đó yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt. Cũng có thể tạo lòng tin cho nạn nhân là đang trong mối quan hệ tình cảm, dụ dỗ chuyển hình ảnh, clip nhạy cảm, và dùng để tống tiền…", anh Bảo cho biết.

Theo anh Bảo: "Những kẻ lừa đảo sẽ… rải thảm và chờ đợi các "con mồi" phản hồi. Để tránh được chiêu lừa này, hãy chặn số khi nhận tin nhắn làm quen. Tuyệt đối không được nghe những lời dụ dỗ chuyển tiền đầu tư tài chính… Đừng để lòng tham khiến bản thân trở thành nạn nhân của lừa đảo".