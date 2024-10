Chiều nay, giao lưu với nhà báo Hoàng Hải Vân

Nhà báo Hoàng Hải Vân, nguyên Tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên, vốn được biết đến với những bài báo sắc sảo, những ký sự hấp dẫn. Cách đây vài năm, ông được tặng 2 con chó Phú Quốc. Từ đó, ông đã bỏ chung cư về vườn ở và rồi gây dựng cả một đàn chó qua nhiều thế hệ cùng một hệ sinh thái thân thiện. Đó là một hành trình dài, mang đến nhiều trải nghiệm và bài học độc đáo. Tất cả đã được tái hiện trong tác phẩm Ký sự người nuôi chó vừa được Chibooks và NXB Lao Động ấn hành.

Tác giả Hoàng Hải Vân và tác phẩm Ký sự người nuôi chó ẢNH: Nhật Thịnh

Tại buổi tọa đàm, tác giả - nhà báo Hoàng Hải Vân cùng các khách mời như nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên, nhà văn Lê Minh Quốc… chia sẻ nhiều hơn về những kinh nghiệm trong quá trình nuôi giống chó được coi là một trong 4 quốc khuyển của nước ta, cũng như rất nhiều câu chuyện được ông đúc rút trong thời gian qua. Ký sự người nuôi chó không chỉ đơn thuần là một cẩm nang cung cấp kiến thức cho những người muốn nuôi chó, mà còn là những trang viết đong đầy tình cảm dành cho những người bạn 4 chân, qua đó gửi gắm thông điệp tôn trọng tự nhiên cũng như bài học tự mình rèn luyện theo những điểm tốt ở loài vật này.

Đặc biệt, trong buổi giao lưu, ông cũng chia sẻ nhiều hơn về tâm nguyện dành toàn bộ nhuận bút sách để góp phần chăm lo các trẻ mồ côi do bão lũ tiếp tục đến trường. Đồng hành cùng ông trong hoạt động đầy ý nghĩa này là Quỹ Chibooks kết nối yêu thương của Công ty sách Chibooks với hơn 1.142 cuốn sách (trị giá 102.428.000 đồng) gửi đến chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên thực hiện để bảo trợ trẻ em mồ côi do bão số 3 (Yagi) gây ra. Đây là những tác phẩm thuộc tủ sách Văn hóa Việt đã được Chibooks đầu tư xây dựng trong nhiều năm qua nhằm giới thiệu bản sắc văn hóa các vùng miền của VN tới độc giả trong nước và quốc tế.