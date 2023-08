Chiều nay họp báo về việc tạm dừng phiên đấu giá xe ô tô đầu tiên

Trưa 22.8, đại diện Cục CSGT (C08) Bộ Công an cho biết, dự kiến 14 giờ chiều nay, Công ty đấu giá Hợp Danh sẽ tổ chức họp báo, thông tin về việc phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên do công ty này tổ chức bị "lỗi kỹ thuật" và phải tạm dừng.



Công ty đấu giá Hợp Danh thông báo tạm dừng phiên đấu giá CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, sáng 22.8, phiên đấu giá biển số xe ô tô đầu tiên được tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Công ty đấu giá Hợp Danh là đơn vị tổ chức dưới sự giám sát của C08.

Theo kế hoạch, 11 biển số xe ô tô của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư sẽ được đưa ra đấu giá, gồm: 98A-666.66 (Bắc Giang), 19A-555.55 (Phú Thọ), 30K-555.55 và 30K-567.89 (Hà Nội), 36A-999.99 (Thanh Hóa), 43A-799.99 (Đà Nẵng), 47A-599.99 (Đắk Lắk), 51K-888.88 (TP.HCM), 65A-399.99 (Cần Thơ), 99A-666.66 (Bắc Ninh), 15K-188.88 (Hải Phòng).

Thời gian bắt đầu phiên đấu giá là 9 giờ 15, kết thúc lúc 11 giờ 5 ngày 22.8. Việc đấu giá diễn ra liên tục, mỗi biển số có thời gian đấu giá 60 phút.

Các cuộc đấu giá biển số xe sẽ được giám sát bởi MINH HỌA

Tuy nhiên, theo nhận của Thanh Niên, vào lúc 10 giờ 10 sáng cùng ngày, trang thông tin đấu giá biển số xe của Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam (địa chỉ: https://dgbs.vpa.com.vn) không thể truy cập, với lý do quá tải. 10 phút sau, trang đấu giá thông báo "các cuộc đấu giá biển số ngày 22.8 tạm dừng vì lý do kỹ thuật". Phóng viên đã liên lạc qua tổng đài 1900 055515 để hỏi lý do, nhưng nhiều lần đều báo "bận".

Theo quy chế đấu giá do Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam ban hành, cuộc đấu giá biển số xe ô tô sẽ bị dừng và được tổ chức lại nếu xảy ra lỗi kỹ thuật của trang thông tin đấu giá trực tuyến khiến cho người tham gia đấu giá không thể trả giá được; trả giá hợp lệ nhưng không được hệ thống ghi nhận; ghi nhận sai thời gian trả giá; cuộc đấu giá không bắt đầu được.

Việc dừng cuộc đấu giá được ghi nhận bằng biên bản có chữ ký xác nhận của đấu giá viên và cán bộ giám sát đấu giá.

Sau khi lỗi hệ thống được khắc phục, cuộc đấu giá biển số xe ô tô sẽ được tổ chức lại. Công ty sẽ thông báo cho những người đã tham gia đấu giá thời gian tổ chức lại cuộc đấu giá. Trong trường hợp này, người tham gia đấu giá sẽ trả giá lại từ đầu.