Chiều nay, Thủy điện Trị An xả lũ đợt 3

Theo thông báo của Thủy điện Trị An (phát đi ngày 7.12), lúc 14 giờ ngày 8.12, Thủy điện Trị An sẽ tiến hành xả lũ đợt 3 qua đập tràn với lưu lượng 160 m3/s.

Thủy điện Trị An sẽ xả lũ đợt 3 qua đập tràn từ 14 giờ ngày 8.12 ẢNH: LÊ LÂM

Lý do, Thủy điện Trị An căn cứ vào lưu lượng nước ở thượng nguồn đổ về nhiều, thông tin xả điều tiết của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sẽ xuống dần từ ngày 8.12. Do đó Thủy điện Trị An tiến hành xả lũ để điều tiết hồ chứa.

Tính đến 9 giờ ngày 12.8, mực nước hồ Trị An đang mở mức 61,765 (cao trình của hồ là 62 m), lượng nước về hồ 940 m3/s. Lượng nước xả về hạ du qua máy phát điện là 493m3/s.

Tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, Thủy điện Trị An có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Thủy điện Trị An xin thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Thủy điện Trị An nằm ở địa bàn tỉnh Đồng Nai, có công suất 400 MW với 4 tổ máy, là thủy điện lớn nhất miền Nam. Thủy điện Trị An đang được mở rộng để nâng công suất thêm 200 MW (gồm 2 tổ máy), dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Hằng năm, vào mùa mưa khi lượng nước về nhiều, Công ty Thủy điện Trị An đều xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa, một số hộ dân nuôi cá ở vùng trũng thấp có thể bị ảnh hưởng, còn lại không gây thiệt hại lớn.

Mỗi lần Thủy điện Trị An xả lũ, người dân địa phương lại mong ngóng ngày ngưng xả, đóng đập. Vì mỗi lần xả, cá ở hạ nguồn theo con nước bơi ngược lên, khi đến chân đập tràn thì bị chặn lại.

Mới đây nhất, ngày 2.12, Thủy điện Trị An đã đóng đóng đập tràn, ngưng xả lũ đợt 2 (hơn 40 ngày), hàng trăm người dân đã ùa xuống bắt cá. Nhiều con cá "khủng" nặng đã chục ký như lăng, tra, mè… bị người dân bắt được.