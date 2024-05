Chiều nay TP.HCM có mưa lớn hiếm gặp như hôm qua?

Chiều tối 15.5, TP.HCM đã có trận mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay. Đây cũng là những trận mưa to hiếm gặp với lượng mưa trên 100 mm chỉ trong vài giờ đồng hồ. Cơn mưa lớn ngay giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường ngập nước như: Võ Văn Ngân, Kha Vạn Cân, Quốc Hương... (TP.Thủ Đức); Chu Văn An, Lê Văn Duyệt... (Q.Bình Thạnh); Lê Văn Thọ, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Khối... (Gò Vấp)...

TP.HCM mưa lớn tối trời, sấm chớp nhiều nơi

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, cơn mưa rất to hôm qua ở TP.HCM chủ yếu là do nhiễu động trên cao. "Cơn mưa hôm qua không bất thường. Với lượng mưa hơn 100 mm chỉ trong vài giờ đồng hồ thì có thể đánh giá đây là cơn mưa lớn hiếm gặp, ít xảy ra, trong một năm chỉ có một vài cơn mưa như vậy", ông Quyết nhận xét.

Theo số liệu, lượng mưa tại các trạm đo ở TP.HCM trong cơn mưa hôm qua như sau: Thủ Đức 123 mm, Hóc Môn 72,4 mm, Phạm Văn Cội 41,8 mm, Lê Minh Xuân 27 mm, Cát Lái 23,2 mm, Củ Chi 33 mm...

Người dân dẫn bộ hàng loạt trong cơn mưa lớn ở TP.HCM Nhật Thịnh

Không chỉ mưa rất to, ngày hôm qua, trước khi trời chuyển mưa, thời tiết TP.HCM khá oi bức, mức nhiệt cao nhất trong ngày lên đến 38oC. Đến khi mưa lớn xuất hiện vào giờ tan tầm cũng gây khó khăn cho người tham gia giao thông, ngập nước, gió giật mạnh tới 11 m/giây.

TP.HCM mưa to ở đâu chiều tối nay?

Theo thạc sĩ Lê Đình Quyết, hôm nay, rãnh áp thấp có trục qua 24 - 27 độ vĩ bắc đầy dần lên, áp cao lục địa tiếp tục di chuyển ra phía đông. Phía nam, rãnh áp thấp xích đạo có trục ở khoảng 4 - 6 độ vĩ bắc xu hướng nâng trục chậm lên phía bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ lấn tây hoạt động mạnh, nhiễu động gió đông trên cao hoạt động tốt.

Người dân té ngã trong nước ngập Nhật Thịnh

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi. Đông Nam bộ vẫn có nơi ngày ngày nắng nóng, miền Tây ngày nắng. Chiều và tối có mưa rào và giông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông đề phòng gió giật mạnh, lốc, sét, mưa đá.

Riêng thời tiết TP.HCM hôm nay, ông Quyết cho biết khả năng TP.HCM có mưa rất to như hôm qua vẫn còn nhưng xác suất sẽ giảm hơn. Cụ thể, nhiệt độ cao nhất ở TP.HCM dự báo chạm mốc 36oC vào lúc 13 giờ, đến 14 giờ giảm còn 35oC và 16 giờ là khoảng 33oC.

Cơn mưa ngay giờ tan tầm khiến nhiều người đi đường chật vật Nhật Thịnh

Theo đó, vùng phía bắc và đông bắc TP.HCM gồm: Củ Chi, Hóc Môn, TP.Thủ Đức chiều nay dự báo có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to. Các quận, huyện khác ở TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác.

Ông Quyết thông tin thêm, từ ngày 18 - 19.5 gió chuyển hướng nam đến tây nam chi phối khu vực Nam bộ.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ 2 - 3 ngày tới vẫn nắng vào ban ngày, cục bộ có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông người dân cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.