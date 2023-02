Chiêu trò thắng thầu của Chủ tịch NSJ Group

Cụ thể, Công ty NSJ tặng thí điểm dụng cụ học tập cho một số trường học kèm theo mức giá đã được nâng khống. Sau đó, công ty cùng Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh phối hợp lập dự án mua sắm, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để trình UBND tỉnh và các sở, ngành.



Hoàng Thị Thúy Nga trong phiên tòa xét xử vụ án xảy ra ở Sở Y tế Cần Thơ

Ngọc Dương

Sau khi chủ đầu tư phát hành hồ sơ mời thầu, bà Nga trực tiếp hoặc giao cho nhân viên liên hệ với một số công ty quen biết để nhờ làm "quân xanh" cố tình bị đánh trượt, để công ty của bà Nga dễ dàng trúng thầu.

Nhằm che giấu giá mua và lợi nhuận, Công ty NSJ không ký hợp đồng trực tiếp với hãng sản xuất mà thông qua một số công ty trung gian ở nước ngoài. Khi hàng về đến VN, nhóm công ty của bà Nga tiếp tục mua, bán lòng vòng để nâng giá một lần nữa, trước khi cung cấp vào các gói thầu. Đặc biệt, ngay từ khi nhập khẩu, bà Nga và đồng phạm đã lựa chọn các sản phẩm "độc", không có trên thị trường để dễ bề thao túng giá. Bà Nga còn chỉ đạo nhân viên tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.

Với thủ đoạn trên, nhóm công ty của bà Nga trúng liên tiếp 6 gói thầu trong các năm 2016 - 2019, với tổng giá trị hơn 636 tỉ đồng. Tuy nhiên, vì không có sản phẩm tương đồng để so sánh khi định giá tài sản, đồng thời không thu thập được tài liệu liên quan chi phí, cơ quan điều tra chỉ đủ căn cứ để xác định thiệt hại tại 2 gói thầu năm 2019. Theo đó, 2 gói này có tổng giá trị hơn 323 tỉ đồng, bị nâng giá hơn 80 tỉ đồng; 4 gói thầu còn lại do không có dữ liệu để thẩm định nên áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can và doanh nghiệp, nên không tính thiệt hại đối với 4 gói thầu này.

Kết luận điều tra cho thấy, từ năm 2016 - 2019, Chủ tịch NSJ Group đã đưa tổng cộng hơn 30 tỉ đồng cho 3 cán bộ thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh nhằm "lại quả" việc trúng thầu. Trong đó, bà Vũ Liên Oanh, cựu giám đốc sở, nhận 14 tỉ đồng; ông Ngô Vui, cựu Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính (Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh), nhận 14,8 tỉ đồng; ông Hà Huy Long, cựu Phó trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, nhận gần 1,9 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, các bị can Oanh, Vui và Long đều thừa nhận hành vi nhận tiền, khai báo chi tiết các lần được chi "hoa hồng". Ngược lại, bà Nga chỉ thừa nhận hành vi vi phạm đấu thầu, nhưng phủ nhận việc đưa tiền. Tuy nhiên, kết quả cho thấy, bà Nga nhiều lần có mặt tại TP.Hạ Long (Quảng Ninh) và liên lạc với các quan chức Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh. Việc này phù hợp với lời khai của chính những người được bà Nga chi tiền.

Ngoài vụ án tại Quảng Ninh, thời gian qua, bà Hoàng Thị Thúy Nga đã bị xét xử trong 2 vụ án lớn đều về tội vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai (bà Nga đã bị tuyên án 12 năm tù) và vụ án xảy ra tại Sở Y tế TP.Cần Thơ (bà Nga bị tuyên án 8 năm tù). Bên cạnh đó, bà Nga còn liên quan 1 vụ án xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh.