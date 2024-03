Chìm ghe chở đất, một người mất tích trên sông Tiền

Ngày 1.3, tin từ UBND H.Châu Thành (Đồng Tháp) cho biết, chính quyền xã An Hiệp đang tích cực phối hợp lực lượng chức năng của huyện này tìm kiếm 1 người mất tích do chìm ghe chở đất trên sông Tiền.

Chiếc ghe chở đất bị chìm trên sông Tiền, đoạn thuộc ấp An Hòa, xã An Hiệp, H.Châu Thành (Đồng Tháp) khiến 1 người mất tích TRẦN NGỌC

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 28.2, ông Dương Văn Thiện (55 tuổi, ngụ xã An Hiệp, H.Châu Thành, Đồng Tháp) điều khiển ghe gỗ trọng tải khoảng 12 tấn trên sông Tiền, đi từ xã An Hiệp đến xã Bình Thạnh, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp để lấy đất bãi bồi. Cùng đi trên ghe có ông V.T.T (55 tuổi, ngụ cùng địa phương).

Sau khi lấy đất, trong lúc băng qua sông Tiền để trở lại xã An Hiệp thì gặp sóng to, gió lớn nên chiếc ghe bị chìm tại thủy phận ấp An Hòa, xã An Hiệp. Ông Thiện may mắn ôm được can nhựa đựng dầu trên ghe, sau đó được phương tiện khác cứu đưa vào bờ an toàn. Riêng ông T. do đuối sức nên bị chìm và mất tích.

Lực lượng chức năng địa phương hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân TRẦN NGỌC

Nhận được tin báo, lực lượng công an và quân sự xã An Hiệp nhanh chóng đến hiện trường phối hợp người dân hỗ trợ trục vớt phương tiện và tìm nạn nhân.

Theo ngành chức năng địa phương, đặc điểm nhận dạng nạn nhân là nam 55 tuổi, mặc áo màu trắng, tóc hoa râm, dáng người trung bình. Người dân nếu phát hiện nạn nhân, thông báo cho Công an xã An Hiệp, H.Châu Thành, Đồng Tháp, điện thoại 02773.612010.

Đến hôm nay 1.3, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích trong vụ chìm ghe nêu trên.