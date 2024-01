Bắt giữ 6 sà lan chở gần 2.700 mét khối cát lậu trên sông Tiền

Ngày 17.1, tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đã bàn giao 6 sà lan và 2.678 m3 cát biển san lấp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tiền Giang điều tra, xử lý theo quy định. Lượng cát lậu này do Cục CSGT phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện, bắt giữ trên sông Tiền.

Lực lượng chức năng phát hiện cát lậu trên một chiếc sà lan CACC

Theo đó, khoảng 3 giờ sáng ngày 14.1, tổ công tác gồm lực lượng Cục CSGT, Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tiền Giang tuần tra, phát hiện 8 sà lan đang neo đậu trên sông Tiền (đoạn gần khu vực Cửa Tiểu, thuộc địa bàn xã Phước Trung, H.Gò Công Đông, Tiền Giang) có dấu hiệu nghi vấn mua bán, vận chuyển cát lậu.

Qua làm việc với các thuyền viên, lực lượng chức năng xác định có 6/8 sà lan (biển kiểm soát VL-6499, BTr-8155, TG-12579, BTr-8288, LA-07886, BTr-8409) đang vận chuyển khoảng 2.678 m3 cát biển san lấp nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lượng cát này được mua từ các phương tiện khác (không rõ thông tin) trên sông Tiền, thuộc địa bàn xã Phước Trung, H.Gò Công Đông, Tiền Giang để đưa đi san lấp tại một số công trình khu vực phía nam.

Tổ công tác thuộc Cục CSGT đã bàn giao hồ sơ vụ việc, phương tiện vận chuyển và số cát lậu trên cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.