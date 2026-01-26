Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Chìm phà chở hơn 300 khách ở Philippines, nhiều người chết và mất tích

Khánh An
Khánh An
26/01/2026 08:05 GMT+7

Thông tin ban đầu cho biết phà M/V Trisha Kerstin 3 gặp sự cố kỹ thuật và bị chìm khi đang trên đường từ thành phố Zamboanga đến đảo Jolo (tỉnh Sulu) ở miền nam Philippines.

Chìm phà chở 342 hành khách ở Philippines gây chết người và mất tích nghiêm trọng - Ảnh 1.

Các nạn nhân được cứu hộ trong vụ việc

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH X DWSS

Hãng AFP hôm nay dẫn lời quan chức Arsina Laja Kahing-Nanoh tại đảo Pilas (thị trấn Hadji Muhtamad, tỉnh Basilan, Philippines) cho hay đã có ít nhất 8 người thiệt mạng trong vụ chìm phà chở 342 hành khách sau nửa đêm 25.1.

Theo các quan chức Lực lượng Tuần duyên Philippines, phà M/V Trisha Kerstin 3 gặp sự cố kỹ thuật và bị chìm khi đang trên đường từ thành phố Zamboanga đến đảo Jolo (tỉnh Sulu). Ngoài các hành khách, trên phà có 27 thành viên thủy thủ đoàn.

Lực lượng Tuần duyên hiện đang tích cực tham gia công tác tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân vụ chìm phà, bên cạnh sự tham gia của Hải quân Philippines và nhiều tàu cá.

Nhân viên ứng cứu khẩn cấp Ronalyn Perez tại tỉnh Basilan cho hay ít nhất 138 người đã được cứu hộ. "Khó khăn ở đây thực sự là số lượng bệnh nhân đổ về. Hiện tại chúng tôi đang thiếu nhân lực", bà Perez nói, đồng thời cho biết thêm rằng 18 người đã được đưa đến một bệnh viện địa phương.

Tỉnh trưởng Basilan, ông Mujiv Hataman, cho biết một số hành khách và ít nhất 2 thi thể đã được đưa đến thành phố Isabela, thủ phủ của tỉnh.

"Tôi đang tiếp nhận 37 người ở bến tàu này. Thật không may, 2 người đã thiệt mạng", AP dẫn lời ông Hataman nói từ bến tàu Isabela.

Đến sáng 26.1, Chỉ huy Lực lượng Tuần duyên khu vực Nam Mindanao, ông Romel Dua, cho biết 144 người vẫn còn mất tích. Ông Dua cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ việc, theo Reuters.

Tai nạn trên biển thường xuyên xảy ra tại Philippines trên các chuyến phà di chuyển giữa các đảo. Vào năm 2023, hơn 30 người thiệt mạng khi một chuyến phà bốc cháy tại miền nam nước này.

Một tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào năm 1987 khi phà Dona Paz va chạm với một tàu dầu và chìm tại miền trung Philippines, khiến hơn 4.300 người thiệt mạng.

Khám phá thêm chủ đề

chìm phà M/V Trisha Kerstin 3 Philippines tỉnh Basilan tỉnh Sulu thành phố Zamboanga
