Phà Hàn Quốc chở 267 người mắc cạn vì người lái mải xem điện thoại

Chiếc phà chở khách đi từ đảo Jeju đến cảng Mokpo (Hàn Quốc) thì gặp sự cố vào khoảng 20 giờ ngày 19.11. Cuộc điều tra sơ bộ cho thấy viên sĩ quan phụ trách lái tàu đã nhìn điện thoại và để chế độ lái tự động kiểm soát con tàu tại khu vực cần thao tác thủ công. Kết quả là phà bỏ lỡ thời điểm thích hợp để đổi hướng, rẽ về phía một hòn đảo không có người và mắc cạn, theo AFP ngày 20.11.

Hành khách được giải cứu từ phà Queen Jenuvia bị mắc cạn ở Mokpo (Hàn Quốc) tối 19.11.2025

ẢNH: AFP

Cảnh sát biển Hàn Quốc dự kiến sẽ truy tố hình sự cá nhân này vì hành vi cẩu thả. Trước đó, Ủy viên Cảnh sát biển Hàn Quốc Kim Yong-jin đã nói với các phóng viên rằng đánh giá sơ bộ cho thấy lỗi của thủy thủ đoàn có thể là nguyên nhân gây ra tai nạn.

Hai nhân viên thủy thủ đoàn đã bị bắt giữ vì nghi ngờ cẩu thả nghiêm trọng, phản ứng chậm trong việc tắt chế độ lái tự động, theo Reuters.

Các bức ảnh do Hãng thông tấn Yonhap công bố cho thấy mũi phà áp sát bờ biển phủ cây cối và hành khách chờ giải cứu mặc áo phao. Toàn bộ 267 hành khách và thủy thủ đoàn đã được giải cứu an toàn.

Trong số đó có 27 hành khách bị thương nhẹ được đưa đến bệnh viện, chủ yếu là đau đầu và đau lưng. Trong khi 21 thành viên thủy thủ đoàn vẫn ở trên tàu, sau đó được đưa về cảng Mokpo vào khoảng 5 giờ 45 sáng 20.11.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết ông đã ra lệnh tiến hành cứu hộ nhanh chóng và yêu cầu cung cấp cập nhật thời gian thực cho công chúng.

Vụ việc phà Queen Jenuvia mắc cạn gợi lại ký ức về thảm họa phà Sewol năm 2014, nơi hơn 300 người, phần lớn là học sinh, thiệt mạng khi phà chìm ngoài khơi cùng khu vực.