Thế giới

Chính khách Mỹ chỉ trích kiểm duyệt internet ở Anh

Thụy Miên
Thụy Miên
12/08/2025 05:35 GMT+7

Đài NBC News ngày 10.8 đưa tin ngày càng có nhiều chính khách Mỹ lên tiếng chỉ trích luật mới ở Anh vốn yêu cầu các website và những ứng dụng, bao gồm một số ở Mỹ, phải thực hiện việc kiểm tra độ tuổi của người dùng.

Đạo luật An toàn trực tuyến của Anh có hiệu lực từ ngày 25.7, với mục tiêu ngăn chặn trẻ em truy cập những nội dung độc hại trên mạng. Kết quả là các công ty internet ở Anh đang yêu cầu người dùng phải xác minh độ tuổi bằng nhiều phương thức, từ cung cấp ảnh chụp căn cước, thông qua nhà cung cấp thẻ tín dụng, hoặc tự chụp ảnh chân dung để phần mềm kiểm tra tuổi tác phân tích.

Chính khách Mỹ chỉ trích kiểm duyệt internet ở Anh - Ảnh 1.

Đạo luật An toàn trực tuyến của Anh có mục tiêu ngăn chặn trẻ em truy cập những nội dung độc hại trên mạng. Ảnh minh họa

ảnh: REUTERS

Thậm chí cả người Anh cũng ngạc nhiên về mức độ kiểm soát chặt chẽ mà đạo luật yêu cầu. Người dùng ở Anh được yêu cầu chứng minh độ tuổi không những cho nội dung người lớn, mà còn trước khi họ có thể nghe những bài hát có ngôn từ không phù hợp độ tuổi hoặc thảo luận chủ đề nhạy cảm. Ví dụ, Reddit đang hạn chế việc truy cập nhiều trang như r/stopsmoking (về chủ đề ngừng hút thuốc lá), r/STD (tập trung những câu hỏi về sức khỏe tình dục) và r/aljazeera (vốn có những hình ảnh báo chí về xung đột, vũ trang, bạo lực).

Các chính khách Mỹ, những người phản đối đạo luật trên, cho hay họ không muốn các hãng công nghệ Mỹ phải tuân thủ những quy định trên, dù các công ty này cũng phục vụ người dùng ở Anh. Trong chuyến thăm London mới đây, đoàn nghị sĩ lưỡng đảng Mỹ đã gặp gỡ các đồng nghiệp Anh và đề cập những quan ngại về luật kiểm soát quyền truy cập trực tuyến. Thậm chí cả Phó tổng thống Mỹ JD Vance hiện thăm Anh cũng đã cảnh báo Ngoại trưởng David Lammy của nước chủ nhà về vấn đề kiểm duyệt của nước này.


