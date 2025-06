Chính phủ Ba Lan nhận 'gáo nước lạnh' sau bầu cử

Cuộc đua gay cấn

Ba Lan vào sáng qua đã tìm ra người chiến thắng trong kỳ bầu cử tổng thống kéo dài gần 2 tuần. Ủy ban Bầu cử Ba Lan công bố ứng viên Karol Nawrocki đã giành chiến thắng với 50,89% phiếu bầu, đánh bại đối thủ là Thị trưởng thủ đô Warsaw Rafal Trzaskowski. Những người ủng hộ 2 ứng viên đã "nín thở" chờ kết quả, khi chênh lệch rất sít sao.

Ông Karol Nawrocki phát biểu trước đám đông ủng hộ tại Ba Lan ngày 1.6 Ảnh: Reuters

Theo Reuters, những khảo sát ngoài phòng phiếu ban đầu chỉ ra ông Trzaskowski tạm dẫn trước. Cả hai ông đều tuyên bố mình là người chiến thắng, cho đến khi có thông báo từ ủy ban bầu cử thì kết quả mới ngã ngũ. Ông Trzaskowski cũng đã chúc mừng chiến thắng của đối thủ Nawrocki.

Ông Nawrocki từng là võ sĩ quyền anh và là người có lập trường dân tộc chủ nghĩa. Ông nhận được sự hậu thuẫn từ đảng Pháp luật và công lý (PiS), đảng cánh hữu đối lập tại Ba Lan. Ứng viên 42 tuổi này còn được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ và mời đến Nhà Trắng hồi đầu tháng 5. Ông Nawrocki cho biết Ba Lan nên tập trung vào việc dẫn dắt mối quan hệ của châu Âu hợp tác với ông Trump, ngoài ra còn vận động tranh cử theo khẩu hiệu "Ba Lan trên hết".

Đòn đau cho chính phủ Ba Lan

Trong thời gian qua, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã tích cực vận động cho ông Trzaskowski, với hy vọng một người có lập trường tự do như ông Trzaskowski sẽ ủng hộ chính quyền đương nhiệm. Như hiện nay, Tổng thống sắp mãn nhiệm Andrzej Duda, đồng minh của đảng PiS, những năm qua đã chặn một số chương trình nghị sự của ông Tusk. Tình trạng này có thể tiếp diễn khi ông Nawrocki trở thành tổng thống, qua đó làm gián đoạn nỗ lực thân châu Âu và chính sách đối nội trung dung của chính phủ Thủ tướng Tusk, theo tờ The New York Times. Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ngày 2.6 kỳ vọng EU sẽ tiếp tục hợp tác tốt đẹp với Ba Lan.

Tại Ba Lan, phần lớn quyền lực tập trung vào quốc hội, song tổng thống có quyền phủ quyết. Là thành viên của cả Liên minh Châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), lập trường của Ba Lan có vai trò quan trọng trong quyết sách của các liên minh, vốn thường yêu cầu sự đồng thuận tuyệt đối. Do vậy, cuộc bầu cử tổng thống Ba Lan nhận sự quan tâm đặc biệt từ châu Âu.