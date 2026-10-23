Sáng 23.10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày tờ trình các dự án luật sửa đổi, trong đó có luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn ẢNH: QUOCHOI.VN

Theo Chính phủ, chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hiện hành đã có quy định liên quan đến sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai. Song, luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp lại chưa có quy định về mức thuế suất đối với đất bỏ hoang, đất không đưa vào sử dụng, đất chậm đưa vào sử dụng.

Do đó, tại dự thảo, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức.

Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có hiệu lực từ năm 2010, đối với đất ở, luật áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần: 0,03% đối với diện tích trong hạn mức; 0,07% đối với phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức và 0,15% đối với phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức.

Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thuế suất là 0,03%. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định chịu thuế suất 0,15%, còn đất lấn, chiếm chịu thuế suất 0,2%.

Nếu so với mức thấp nhất là 0,03% đang áp dụng hiện nay với nhiều loại đất như đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh, thì mức thuế dự kiến 0,2% với đất bỏ hoang sẽ tăng cao gấp 7 lần.

Chính phủ đề xuất đánh thuế cao 'đất bỏ hoang', gấp 7 lần đất trong hạn mức

Cân nhắc tính khả thi

Thẩm tra nội dung trên, Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận thấy luật hiện hành đã quy định áp dụng thuế suất 0,15% đối với đất chưa sử dụng theo đúng quy định, về bản chất là đất không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng.

Do đó, nếu bổ sung như dự thảo nhưng không sửa đổi quy định trên thì có thể dẫn đến cách hiểu cùng một diện tích đất có thể thuộc đối tượng áp dụng với 2 mức thuế suất khác nhau.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi ẢNH: QUOCHOI.VN

Vẫn theo ủy ban, tại dự thảo luật Đất đai sửa đổi, Chính phủ đề xuất đất thực hiện dự án đầu tư không sử dụng hoặc chậm sử dụng, ngoài tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp thì Nhà nước sẽ thu tiền sử dụng đất tăng thêm (lũy tiến hằng năm), nếu quá 60 tháng vẫn không đưa đất vào sử dụng thì thu hồi đất.

Như vậy, cùng một diện tích đất dự án không sử dụng, chậm sử dụng vừa phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất tăng thêm, vừa phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp với thuế suất 0,2%, dẫn đến trùng lặp nghĩa vụ tài chính của cùng một hành vi.

Một lưu ý khác là quy định về thuế suất sử dụng đất phi nông nghiệp với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng, chậm đưa vào sử dụng có tính khả thi chưa cao. Bởi hiện nay, cơ quan thuế chưa có dữ liệu về các loại đất này, việc xác định phụ thuộc vào kết quả thanh tra, kiểm tra, xử lý, công bố công khai của UBND các cấp, cơ quan quản lý đất đai, trong khi cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia chưa hoàn thiện.

Từ những phân tích đã nêu, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa thuế suất 0,2% với khoản tiền phải nộp theo pháp luật về đất đai, không trùng lặp nghĩa vụ tài chính nhưng không làm giảm nghĩa vụ của các trường hợp đang áp dụng thuế suất 0,15%.

Đồng thời, cần quy định thời điểm áp dụng phù hợp với luật Đất đai (sửa đổi); trường hợp chưa xác định được tiêu chí rõ ràng thì báo cáo Quốc hội phương án, lộ trình cụ thể; bổ sung đánh giá tác động đối với ngân sách nhà nước, người nộp thuế và khả năng tổ chức thực hiện.