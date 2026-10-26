Chính phủ đề xuất nâng mức tiền phạt vi phạm hành chính lên tối đa 3 tỉ

Tiếp tục kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, sáng nay 26.10, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tờ trình 5 dự án luật, trong đó có dự án luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Theo tờ trình, dự thảo luật nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính lên 1,5 tỉ đồng đối với cá nhân và lên 3 tỉ đồng đối với tổ chức, tăng lần lượt 500 triệu đồng và 1 tỉ đồng so với luật hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang trình bày tờ trình ẢNH: GIA HÂN

Cụ thể như sau: mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1,5 tỉ đồng đối với cá nhân, từ 100.000 đồng đến 3 tỉ đồng đối với tổ chức.

Đối với địa bàn thuộc các thành phố, mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 2 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong các lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đường bộ; đường thủy; đất đai; xây dựng; nhà ở; bảo vệ môi trường; an ninh, trật tự, an toàn xã hội; an toàn thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; văn hóa; quảng cáo; phòng, chống dịch bệnh động vật; chăn nuôi, thú y.

Mức phạt tiền tối đa đối với vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực quản lý nhà nước đối với cá nhân được quy định như sau:

Phạt tiền đến 30 triệu đồng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; bạo lực gia đình; lưu trữ; tín ngưỡng, tôn giáo...

Phạt tiền đến 200 triệu đồng với lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kinh doanh bảo hiểm; đầu tư; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ.

Phạt tiền đến 1,5 tỉ đồng trong quản lý quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung và cung cấp dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; định danh và xác thực điện tử; bảo vệ môi trường; an toàn thực phẩm...

Cùng đó, dự thảo luật bổ sung một số biện pháp cưỡng chế, như yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả.

Tạm dừng đăng kiểm phương tiện, đăng ký phương tiện, cấp giấy phép điều khiển phương tiện được áp dụng để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giao thông đường sắt, giao thông đường thủy nội địa, giao thông hàng hải, hoạt động hàng không dân dụng.

Yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động có thời hạn, biện pháp khắc phục hậu quả trên môi trường điện tử theo quy định của pháp luật…

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu nhấn mạnh, ủy ban và các cơ quan tham gia thẩm tra tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện luật. Các quy định trong dự thảo luật cơ bản bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật.

Về nội dung chi tiết, ủy ban cho rằng quy định mức phạt tiền quá cao thì đảm bảo tính răn đe, nhưng một số trường hợp có thể không phù hợp với khả năng tài chính thực tế của cá nhân và doanh nghiệp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra ẢNH: TRỌNG HẢI

Do đó, cần xem xét các giải pháp căn cơ hơn như áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, các hình thức phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động…), tham khảo thêm kinh nghiệm nước ngoài.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận thấy, một số biện pháp cưỡng chế được đề xuất bổ sung vào dự thảo luật như yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số hoặc thực hiện biện pháp ngăn chặn kỹ thuật, chặn truy cập đối với tổ chức, cá nhân là các biện pháp có mục đích nhằm đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm chứ không thật sự phù hợp với tính chất cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Biện pháp tạm dừng đăng kiểm phương tiện, đăng ký phương tiện, cấp giấy phép điều khiển phương tiện chỉ nhằm vào phương tiện, tài sản thay vì cá thể hóa và xác định đúng người thực hiện hành vi vi phạm là giải pháp chưa thật sự có tính căn cơ, toàn diện.

Cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý các quy định này của dự thảo luật để bảo đảm tính phù hợp, khả thi.