Đại biểu Quốc hội: Thận trọng khi cắt điện, nước, internet cưỡng chế vi phạm hành chính

Sáng 29.9, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận về một số dự án luật, trong đó có luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất bổ sung một số biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt. Trong đó, có tạm hoãn xuất cảnh; yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước, internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số…

Ngoài ra, còn có tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga ẢNH: QUỐC HỘI

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn Hải Phòng) đánh giá các biện pháp trên cần được thiết kế thận trọng, nếu không có thể hậu quả sẽ vượt ra ngoài cá nhân, tổ chức phải chấp hành quyết định xử phạt.

Bà Nga dẫn chứng việc ngừng cung cấp điện, nước tại một địa điểm có thể ảnh hưởng đến người thuê cùng tòa nhà hoặc những người cùng sử dụng hạ tầng mà không liên quan đến vi phạm.

Tương tự, việc ngừng dịch vụ viễn thông, internet có thể làm gián đoạn giao dịch, học tập và hoạt động kinh doanh của nhiều chủ thể khác.

"Khi cân nhắc một biện pháp cưỡng chế, chúng ta phải trả lời được cả hai câu hỏi: biện pháp đó có giúp thi hành quyết định hay không, và ai sẽ phải gánh chịu tác động của nó", bà Nga nói.

Nữ đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định chặt chẽ giới hạn áp dụng các biện pháp cưỡng chế, phạm vi, thời hạn, trách nhiệm thông báo, quyền yêu cầu dừng biện pháp, cách khôi phục quyền lợi khi áp dụng sai…

Đặc biệt, phải có quy định bảo vệ người thứ ba không vi phạm trước tác động của các biện pháp cưỡng chế.

Cân nhắc việc tăng mức tiền xử phạt

Dự thảo còn đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính từ 1 tỉ đồng lên 1,5 tỉ đồng với cá nhân, từ 2 tỉ đồng lên 3 tỉ đồng với tổ chức. Đồng thời, giao Chính phủ quy định chi tiết về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp, cho rằng, việc tăng mức tiền xử phạt như dự thảo là khá cao so với khả năng tài chính và chi trả của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

Bà Hoa đề nghị cân nhắc, đánh giá kỹ lưỡng về nhiều mặt, vừa bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, vừa không ảnh hưởng quá nhiều đến đời sống, sản xuất kinh doanh, nhất là trong bối cảnh Nhà nước đang thực hiện nhiều biện pháp để khoan sức dân nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Theo nữ đại biểu, trước mắt chỉ nên tập trung tăng mức phạt đối với vi phạm về sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm và môi trường…

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa ẢNH: QUỐC HỘI

Cùng mối quan tâm, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) đề nghị chưa tăng đồng loạt mức phạt nếu chưa có đánh giá tác động theo lĩnh vực và nhóm chịu tác động.

Ông Bình cho rằng, mức phạt cần gắn với tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả, lợi ích bất hợp pháp thu được và khả năng khắc phục.

Nên ưu tiên áp dụng các biện pháp khôi phục tình trạng ban đầu, tháo dỡ công trình sai phạm, khắc phục ô nhiễm, nộp lại khoản lợi bất hợp pháp…

Tại báo cáo thẩm tra dự thảo luật trước đó, Thường trực Ủy ban Pháp luật - Tư pháp cũng nhận định nếu quy định mức phạt tiền quá cao, không phù hợp với khả năng tài chính thực tế của đa số cá nhân và doanh nghiệp sẽ không phát huy được hiệu quả.

Ngoài phương án tăng mức phạt tiền thì cần xem xét các giải pháp căn cơ hơn như áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, áp dụng các hình thức phạt bổ sung; đồng thời tham khảo thêm kinh nghiệm nước ngoài để vừa tăng cường tính răn đe, phòng ngừa, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế việc tăng mức phạt tiền quá cao.