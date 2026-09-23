Đề xuất cắt điện, nước, internet để cưỡng chế xử phạt hành chính

Chiều 23.9, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trình bày tờ trình của Chính phủ ẢNH: QUỐC HỘI

Tại dự thảo, Chính phủ đề xuất bổ sung một số biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Trong đó có tạm hoãn xuất cảnh; yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước, internet, dịch vụ viễn thông, hạ tầng số…

Ngoài ra còn có tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Song song với việc bổ sung các biện pháp cưỡng chế, dự thảo cũng quy định điều kiện áp dụng, các trường hợp không bị cưỡng chế, nhằm bảo đảm những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân được quy định tại luật.

Thẩm tra nội dung trên, Thường trực Ủy ban Pháp luật - Tư pháp nhận thấy một số biện pháp như yêu cầu ngừng cung cấp điện, nước, internet, dịch vụ viễn thông… chỉ có mục đích đình chỉ, chấm dứt hành vi vi phạm chứ không thật sự phù hợp với tính chất cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Hay như việc tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện chỉ nhằm vào phương tiện, tài sản thay vì cá thể hóa và xác định đúng người thực hiện hành vi vi phạm; chưa thật sự có tính căn cơ, toàn diện.

Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị tiếp tục rà soát, chỉnh lý nhằm bảo đảm tính phù hợp, khả thi.

Nâng mức phạt tiền tối đa lên 1,5 tỉ đồng với cá nhân

Dự thảo còn đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa trong xử phạt vi phạm hành chính từ 1 tỉ đồng lên 1,5 tỉ đồng với cá nhân, từ 2 tỉ đồng lên 3 tỉ đồng với tổ chức.

Đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết về mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Theo Thường trực Ủy ban Pháp luật - Tư pháp, nếu quy định mức phạt tiền quá cao, không phù hợp với khả năng tài chính thực tế của đa số cá nhân và doanh nghiệp sẽ không phát huy được hiệu quả.

Do vậy, bên cạnh phương án tăng mức phạt tiền, cần xem xét các giải pháp căn cơ hơn như áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, áp dụng các hình thức phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy phép, đình chỉ hoạt động…).

Cạnh đó cần nghiên cứu, tham khảo thêm kinh nghiệm nước ngoài để vừa tăng cường tính răn đe, phòng ngừa, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, hạn chế việc tăng mức phạt tiền quá cao.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị cân nhắc giữ quy định cụ thể mức phạt tối đa đối với từng lĩnh vực tại luật, làm cơ sở để Chính phủ quy định khung tiền phạt hoặc mức phạt tiền cụ thể. Điều này vừa đảm bảo sự linh hoạt, vừa tạo "mức trần" để áp dụng ổn định, thống nhất.