Chính phủ đóng cửa thiệt hại 11 tỉ USD, kinh tế Mỹ sắp tới có suy thoái?

Tổng thống Trump (giữa) cùng Bộ trưởng Bessent (phải) và ông Hassett tại Nhà Trắng ẢNH: REUTERS

Đài NBC News ngày 24.11 dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết việc đóng cửa chính phủ kéo dài 43 ngày gây thiệt hại vĩnh viễn 11 tỉ USD cho nền kinh tế Mỹ, nhưng ông lạc quan về triển vọng tăng trưởng trong năm tới nhờ lãi suất hạ nhiệt và việc cắt giảm thuế.

Theo ông, những lĩnh vực của kinh tế Mỹ nhạy cảm với lãi suất, gồm cả nhà ở, đã rơi vào suy thoái nhưng toàn bộ nền kinh tế không đối diện nguy cơ tăng trưởng âm. Chính phủ Mỹ trước đó đóng cửa từ ngày 1.10-12.11, dài nhất lịch sử nước này.

Bộ trưởng Bessent cho rằng lạm phát xuất phát từ khu vực dịch vụ chứ không phải từ các mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt, đồng thời nói thêm rằng ông kỳ vọng giá năng lượng giảm sẽ kéo mặt bằng giá giảm trên diện rộng.

Trong những tuần gần đây, ông Trump tập trung vào vấn đề khả năng chi trả của người dân, sau chiến thắng của đảng Dân chủ trong những cuộc bầu cử cấp bang và địa phương, cùng với mức tín nhiệm suy giảm. Mức tín nhiệm của ông Trump hiện ở mức 38% và là mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại nắm quyền, theo một cuộc thăm dò mới đây của Reuters/Ipsos.

Bộ trưởng Bessent vẫn đưa ra nhận định lạc quan, dù số liệu gần đây cho thấy hoạt động sản xuất của Mỹ chậm lại khi giá cả tăng do thuế quan đánh vào hàng nhập khẩu làm nhu cầu suy yếu. Khảo sát người tiêu dùng của Đại học Michigan công bố hôm 21.11 cho thấy người tiêu dùng bày tỏ sự thất vọng về giá cả tăng cao.

"Tôi rất lạc quan về năm 2026. Chúng ta đã tạo nền cho một nền kinh tế tăng trưởng mạnh mà không gây lạm phát", ông Bessent nói.

Ông cho biết giá năng lượng giảm trong tháng 10 còn doanh số bán nhà tăng, đồng thời nói thêm rằng chính quyền vẫn đang nỗ lực đưa lạm phát xuống thấp hơn, hiện ở mức 3% mỗi năm.

Chính quyền Mỹ dự định đưa ra một thông báo trong tuần này về việc giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó, một loạt các thỏa thuận thương mại sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế, và dự báo sẽ có các nhà máy mới được mở trên khắp nước Mỹ, theo ông Bessent.

Phát biểu trên Đài Fox News, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Mỹ Kevin Hassett chia sẻ kỳ vọng năm 2026 sẽ là "một năm bùng nổ thực sự," dù sẽ có một "trục trặc" trong quý 4 năm nay vì đợt đóng cửa chính phủ kéo dài nhất.

Ông cho biết kỳ vọng cho quý 4 đã giảm xuống còn một nửa, dự báo tăng trưởng 1,5% đến 2%, với mức tăng dự kiến về việc làm trong lĩnh vực sản xuất sẽ thúc đẩy triển vọng cho năm 2026.