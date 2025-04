Chính phủ đồng ý bỏ cơ quan điều tra Viện KSND tối cao

Chính phủ đồng ý bỏ cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao ẢNH: T.N

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4. Về dự án luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo luật do Bộ Công an trình, theo đó không tổ chức cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao

Theo nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Công an rà soát kỹ các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và T.Ư liên quan đến cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao. Việc không tổ chức cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao không trái với các nghị quyết của Bộ Chính trị và T.Ư.

Do đó, Chính phủ thống nhất với việc không tổ chức cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao theo đúng quy định của Hiến pháp. Trường hợp Quốc hội có ý kiến khác thì Đảng ủy Chính phủ thống nhất với Đảng ủy Quốc hội báo cáo xin ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Bộ Công an chịu trách nhiệm về nội dung tiếp thu, hoàn thiện dự án luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); chủ động báo cáo, giải trình trong quá trình thẩm tra, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo quy định hiện hành, hệ thống cơ quan điều tra bao gồm: cơ quan điều tra của Công an nhân dân, cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân, cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao (gồm cơ quan điều tra Viện KSND tối cao và cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự T.Ư).

Dự thảo luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đề xuất bỏ quy định về cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao, bao gồm cả cơ quan điều tra Viện KSND tối cao và cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự T.Ư.



Trong đó, cơ quan điều tra của Công an nhân dân sẽ rút gọn từ 3 cấp như quy định hiện hành (gồm Bộ Công an, cấp tỉnh và cấp huyện) xuống còn 2 cấp là Bộ Công an và cấp tỉnh.

Song song với việc bỏ quy định về cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao, nhiệm vụ tiến hành điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp (thuộc thẩm quyền xét xử của TAND) sẽ được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, thay vì Viện KSND tối cao như hiện nay.