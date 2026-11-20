Tại báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật Thuế thu nhập cá nhân do Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày chiều nay 20.11, Chính phủ làm rõ về đề xuất nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế dù nội dung này nằm ngoài phạm vi sửa đổi của luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày báo cáo tiếp thu, chỉnh lý của Chính phủ ẢNH: GIA HÂN

Một số ý kiến đề nghị nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh từ 1 tỉ đồng/năm lên tối thiểu 2 tỉ đồng/năm. Thậm chí, có ý kiến đề nghị nâng lên 3 - 4 tỉ đồng/năm.

Lý do, doanh thu 1 tỉ đồng với tỷ suất lợi nhuận 10 - 20% chỉ cho thu nhập 100 - 200 triệu đồng, thấp hơn mức giảm trừ 520,8 triệu đồng/năm (43,4 triệu đồng/tháng) của hộ có 2 người lao động và 2 người phụ thuộc theo luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

Khẳng định thống nhất quan điểm cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn cho hộ, cá nhân kinh doanh, song Chính phủ cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân kinh doanh đã được điều chỉnh 2 lần, tăng gấp 10 lần so với mức áp dụng đến hết năm 2025.

Cụ thể, luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 và luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng đã nâng ngưỡng này từ 100 triệu đồng/năm (với thuế thu nhập cá nhân) và 200 triệu đồng/năm (với thuế giá trị gia tăng) cùng lên 500 triệu đồng/năm, áp dụng từ ngày 1.1.2026.

Sau đó, Nghị định 141 năm 2026 đã quy định nâng ngưỡng lên 1 tỉ đồng/năm, đồng thời bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống, áp dụng cho kỳ tính thuế từ ngày 1.1.2026.

"Việc duy trì ngưỡng miễn thuế từ 1 tỉ đồng trở xuống là mức hài hòa giữa mục tiêu hỗ trợ người nộp thuế và bảo đảm nguồn thu. Đồng thời, ngưỡng miễn thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ được thiết kế đồng bộ với ngưỡng của hộ, cá nhân kinh doanh nhằm bảo đảm công bằng, khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp", Chính phủ nhấn mạnh.

Nâng ngưỡng miễn thuế sẽ chủ yếu tập trung lợi ích nhóm

Theo thống kê của Bộ Tài chính, hiện có khoảng gần 2,56 triệu hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng (tương đương 97 - 98% tổng số hộ, cá nhân kinh doanh) đã được miễn thuế ở ngưỡng hiện hành. Như vậy, chính sách đã bao phủ phần lớn hộ, cá nhân kinh doanh.

Chính phủ cho rằng, việc tiếp tục nâng ngưỡng lên 2 tỉ đồng chủ yếu tập trung lợi ích vào nhóm 2 - 3% hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu cao hơn, đồng thời thu hẹp thêm cơ sở thuế.

Trong bối cảnh ngân sách cần nguồn lực cho đầu tư phát triển, cải cách tiền lương và các nhiệm vụ tăng trưởng, cần cân nhắc mức độ hỗ trợ tương xứng với khả năng đóng góp của từng nhóm đối tượng.

Chính thức nâng ngưỡng doanh thu được tính thuế đơn giản lên 10 tỉ

Chính phủ cũng đề cập khía cạnh, việc tiếp tục nâng ngưỡng miễn thuế có thể làm tăng động cơ kê khai doanh thu dưới ngưỡng, chia, tách hoạt động hoặc thiếu minh bạch hóa đơn để hưởng ưu đãi.

Mặt khác, Chính phủ đã trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 43 năm 2026 quy định giảm 30% số thuế phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và 2027 đối với thu nhập của hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có mức doanh thu hàng năm của năm 2026, năm 2027 không quá 10 tỉ đồng.

Vì vậy, Chính phủ đã trình Quốc hội đề nghị duy trì ngưỡng hiện hành, đồng thời tập trung đơn giản hóa thủ tục, hướng dẫn tuân thủ và chính sách khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi, nâng cao quy mô hoạt động.