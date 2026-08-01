Chính phủ Mỹ đề xuất giảm mạnh lượng nước cung cấp cho 3 tiểu bang

Đề xuất trên nằm trong một kế hoạch mới do Cục Khai hoang Mỹ (USBR) công bố hôm 31.7, nhằm quản lý lưu vực sông Colorado đang bị hạn hán ảnh hưởng nặng nề, theo Reuters.

Dòng sông Colorado cung cấp nước cho 1/10 dân số Mỹ, tưới tiêu cho vùng đất sản xuất 15% sản lượng lương thực của cả nước và cung cấp điện cho 6 triệu người tại 7 bang.

Một đoạn của sông Colorado tại khu Marble Canyon thuộc bang Arizona (Mỹ) vào ngày 31.7

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Những bang này, gồm Colorado, New Mexico, Utah, Wyoming, Arizona, California và Nevada, đã không thể đạt được thỏa thuận về việc phân chia nguồn nước sau hơn 3 năm đàm phán nhằm thay thế kế hoạch hiện tại, dự kiến sẽ hết hạn trong năm nay.

USBR đã can thiệp bằng một đề xuất kéo dài 10 năm nhằm đảm bảo hoạt động của 2 hồ chứa sản xuất năng lượng lớn nhất trên sông Colorado là hồ Powell và hồ Mead, theo báo cáo mới về tác động môi trường do USBR công bố.

Hạn hán đã tạo ra tình trạng xung đột lợi ích giữa nông dân với các khu dân cư ngoại ô và các trung tâm dữ liệu, trong lúc ngành nông nghiệp tiêu thụ khoảng 70% lượng nước của sông Colorado.

Sau mùa đông có lượng tuyết tích tụ thấp nhất trong lịch sử, 2 hồ chứa lớn nhất của Mỹ đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1957 và tiến gần đến ngưỡng mà các nhà máy thủy điện trong khu vực buộc phải ngừng hoạt động.

Kế hoạch mới đặt ra các giới hạn về cách thức vận hành con sông Colorado (dài 2.330 km), và dự báo tình trạng thiếu hụt nguồn nước lên tới 3,7 tỉ m3 nước/năm đối với 3 bang thuộc hạ lưu sông Colorado, tương đương mức cắt giảm khoảng 40% so với hiện tại.

Con số này gần gấp đôi mức cắt giảm 1,9 tỉ m3 nước/năm cho đến năm 2028 mà các tiểu bang thuộc vùng hạ lưu sông Colorado, gồm Arizona, California và Nevada, đã đề xuất vào ngày 1.5.

Kế hoạch cắt giảm lượng nước của USBR dự kiến sẽ khiến Arizona bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khi khu vực đô thị Phoenix và thành phố Tucson, với tổng dân số gần 6 triệu người, phụ thuộc rất lớn vào nguồn nước từ sông Colorado.

Trong một tuyên bố, Sở Tài nguyên nước Arizona gọi kế hoạch của USBR là "không thể chấp nhận được" và lưu ý rằng kế hoạch này không yêu cầu cắt giảm lượng nước đối với 4 bang thuộc vùng thượng lưu sông Colorado, gồm Colorado, New Mexico, Utah và Wyoming.

Những bang thuộc lưu vực thượng nguồn đã từ chối thực hiện các đợt cắt giảm bắt buộc. Trong đó, chính quyền bang Utah nhấn mạnh họ vốn đã phải đối mặt với tình trạng nguồn cung giảm 50% do hạn hán.

Liên Hiệp Quốc nhận định tình trạng khó khăn của lưu vực sông Colorado là một phần trong xu hướng toàn cầu, khi nhiều khu vực sử dụng nước vượt quá khả năng cung ứng tự nhiên và các dòng sông mất dần khả năng phục hồi trở lại trạng thái bình thường như trước đây.

Cuộc chiến giành nguồn nước ở miền tây nước Mỹ đã trở nên đặc biệt gay gắt khi khu vực này đang hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong ít nhất 1.200 năm qua, theo một nghiên cứu năm 2022 của Đại học California, Los Angeles (UCLA).