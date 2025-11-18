Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Iran gieo mây ứng phó hạn hán nghiêm trọng

Bảo Hoàng
18/11/2025 05:41 GMT+7

Giới chức Iran đã triển khai "gieo mây" trong bối cảnh nước này đối mặt với đợt hạn hán tệ nhất nhiều thập niên. Theo CNN ngày 17.11, Iran đã gieo mây ở lưu vực hồ Urmia, phía tây bắc Iran. Hãng thông tấn Iran IRNA cho biết chuyến bay gieo mây đã được thực hiện vào ngày 15.11 ở hồ Urmia.

Đây là hồ có diện tích lớn nhất Iran, tuy nhiên phần lớn đã khô cạn do hạn hán. Iran gieo mây bằng việc lái máy bay phun bạc i-ốt vào mây nhằm tạo mưa. Năm ngoái, Tehran tuyên bố đã phát triển công nghệ riêng cho hoạt động này. Một số khu vực tại Iran đã có mưa trong ngày 16.11, song chưa rõ liệu nó có liên quan đến việc gieo mây hay không.

Tehran cạn nước giữa khủng hoảng trầm trọng trên khắp Iran

Cơ quan khí tượng Iran cho biết lượng mưa năm nay đã giảm khoảng 89% so với mức trung bình trong nhiều năm. Cơ quan này nêu thêm đất nước đang trải qua mùa thu khô hạn nhất trong 50 năm qua. Iran đã phải chịu nhiều đợt khô hạn, và tình hình được dự báo còn nghiêm trọng hơn do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Mực nước tại các hồ chứa ở nhiều tỉnh Iran đã xuống mức thấp nhất, ngoài ra có một nửa số tỉnh không có mưa trong nhiều tháng.

Iran gieo mây ứng phó hạn hán nghiêm trọng - Ảnh 1.

Người dân Tehran mua thùng trữ nước ứng phó hạn hán

ẢNH: REUTERS

Thủ đô Tehran của Iran đang chịu cơn khủng hoảng thiếu nước trầm trọng. Các quan chức cho biết lượng mưa tại Tehran hiện ở mức thấp nhất trong một thế kỷ. Reuters ngày 12.11 dẫn lời các quan chức Iran cảnh báo nếu hạn hán kéo dài, thủ đô Iran với hơn 10 triệu dân sẽ không thể sinh sống. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hồi đầu tháng 11 cho biết nếu không có mưa vào tháng 12, chính phủ sẽ bắt đầu phân phối nước luân phiên ở Tehran. Tuy nhiên, trong trường hợp xấu nhất thì người dân có thể phải sơ tán khỏi thủ đô, ông Pezeshkian nói.

