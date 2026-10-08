Chính phủ Mỹ đề xuất phí 70.000 USD đối với sinh viên quốc tế muốn ở lại làm việc

Theo đề xuất mới, sinh viên quốc tế không định cư có thị thực F-1 sẽ phải trả 70.000 USD (hơn 1,8 tỉ đồng) cho một cơ sở được cấp phép để tham gia chương trình Đào tạo thực hành tùy chọn (OPT) và 30.000 USD cho bất kỳ chương trình đào tạo nghề bổ sung nào.

Một sinh viên trường Morehouse College xếp hàng trước lễ tốt nghiệp tại thủ phủ Atlanta của bang Georgia (Mỹ) vào ngày 19.5.2024 Ảnh: AP

"DHS đang thiết lập mức phí nhằm đảm bảo rằng các nhà tuyển dụng, sinh viên và cơ sở đào tạo tham gia vào các hoạt động phù hợp với diện nhập cảnh không định cư F-1", DHS thông báo. Bộ này nhấn mạnh đề xuất mới nhằm "chống gian lận, củng cố tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư và bảo vệ người lao động Mỹ", theo Reuters.

Trong khuôn khổ chương trình OPT hiện hành, sinh viên nước ngoài có thể tham gia đào tạo nghề tối đa 20 giờ mỗi tuần trong thời gian học tập, cũng như trong một khoảng thời gian nhất định sau khi tốt nghiệp, với thời gian gia hạn dành cho những người có bằng cấp trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Hiện tại, mức phí mà sinh viên tham gia chương trình này phải trả chỉ vào khoảng 500 USD.

OPT thường đóng vai trò là cầu nối cho sinh viên muốn tìm kiếm việc làm theo diện H-1B, loại thị thực cũng đang bị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắm đến với kế hoạch tăng lệ phí.

Cũng như các đề xuất tương tự trước đây của DHS, đề xuất mức phí mới cho việc tham gia OPT nhiều khả năng sẽ vấp phải những thách thức pháp lý ngay lập tức, theo Reuters.

"Quy định được đề xuất này khó có thể đứng vững trước tòa án, cũng giống như mức phí 100.000 USD đối với thị thực H-1B và các chính sách hạn chế khác từng bị bác bỏ", ông Doug Rand, Giám đốc của Talent Mobility Fund, tổ chức chuyên thu hút các chuyên gia nước ngoài trong lĩnh vực STEM, đã viết trên mạng xã hội LinkedIn hôm 7.10.

Đề xuất của DHS yêu cầu sinh viên quốc tế phải trả khoản phí đào tạo ít nhất là 70.000 USD sẽ trải qua giai đoạn lấy ý kiến công chúng trong vòng 30 ngày trước khi được hoàn tất.

DHS cho hay sẽ chờ 60 ngày sau khi quy định được hoàn tất mới chính thức áp dụng, nhằm tạo điều kiện cho các trường học, sinh viên và nhà tuyển dụng có thời gian chuẩn bị.