Mỹ tính thu phí với sinh viên quốc tế muốn ở lại làm việc

Theo The Wall Street Journal ngày 31.7, đề xuất nhằm vào chương trình Thực tập thực tế tùy chọn (OPT), cho phép sinh viên nước ngoài diện visa du học làm việc tại Mỹ từ 1 - 3 năm sau khi tốt nghiệp, tùy ngành học. Đây được xem là một trong những con đường quan trọng giúp sinh viên quốc tế tích lũy kinh nghiệm, đồng thời tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 30.7.2026 ẢNH: REUTERS

Nếu được áp dụng, khoản phí có thể khiến chương trình OPT trở nên ngoài tầm với của nhiều sinh viên. Biện pháp này cũng được cho là sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu hút người học quốc tế của các trường đại học Mỹ, cũng như hoạt động tuyển dụng của các doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon và Phố Wall, vốn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhân lực nước ngoài trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

Theo The Wall Street Journal, khoảng 419.000 người nước ngoài làm việc theo chương trình OPT trong năm 2024. Trước đó, Viện Giáo dục quốc tế ước tính gần 300.000 sinh viên quốc tế tham gia chương trình này vào mùa thu 2025, tương đương khoảng 1/4 tổng số sinh viên nước ngoài tại Mỹ.

Đề xuất hiện vẫn được thảo luận tại Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Một quan chức Nhà Trắng cho biết chưa có thay đổi chính sách nào sắp được công bố, nhưng không bác bỏ khả năng phương án này đang được xem xét, theo Yonhap.

Một số quan chức chính quyền ông Trump cho rằng OPT có thể bị lợi dụng để gian lận visa hoặc kéo dài thời gian lưu trú.

Mỹ siết visa của sinh viên, nhà báo nước ngoài

Đề xuất mới nằm trong loạt biện pháp nhằm siết chương trình dành cho sinh viên quốc tế, trong đó có kế hoạch giới hạn thời gian lưu trú tối đa của người giữ visa du học, thay cho cơ chế cho phép ở lại trong suốt khóa học.

Động thái trên tương tự nỗ lực trước đó của ông Trump nhằm áp phí thường niên 100.000 USD đối với hồ sơ visa H-1B dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao. Tuy nhiên, tuần trước, tòa phúc thẩm liên bang Mỹ đã giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới, chặn việc thực thi mức phí này.