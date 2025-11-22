Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Chinh phụ ngâm': Se duyên tri âm giữa Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm qua... lụa

Lê Công Sơn
Lê Công Sơn
22/11/2025 13:27 GMT+7

"Nếu 'Nàng' (năm 2010), Tranh lụa Kiều (2011) đã 'gây sốt' cho giới thưởng ngoạn thì ở triển lãm 'Chinh phụ ngâm' lần này, nữ họa sĩ Ngọc Mai vẫn tiếp nối về thân phận người phụ nữ, với cách se duyên giữa Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm qua lụa", nhà thơ Lê Minh Quốc cho biết.

Sáng 22.11 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM (97A Phó Đức Chính, P.Bến Thành, TP.HCM), kỷ lục gia Việt Nam - nữ họa sĩ vẽ tranh lụa về truyện Kiều nhiều nhất - Ngọc Mai đã khai mạc triển lãm Chinh phụ ngâm, sau 7 năm sau vấn vương không dứt với đề tài này.

'Chinh phụ ngâm': Se duyên tri âm giữa Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm qua... lụa- Ảnh 1.

Tác phẩm Xuất chinh

Ảnh: TGCC

'Chinh phụ ngâm': Se duyên tri âm giữa Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm qua... lụa- Ảnh 2.

Sự cô độc của người chinh phụ trong khi chồng phải ra chiến trận qua tranh lụa của họa sĩ Ngọc Mai

Ảnh: TGCC

Về triển lãm, nhà thơ Lê Minh Quốc cho biết: "Chinh phụ ngâm của họa sĩ Ngọc Mai đem đến cho công chúng sự se duyên tri âm từ Đặng Trần Côn đến Đoàn Thị Điểm: sánh cùng nhau dan díu chữ duyên. Là duyên của ngôn ngữ thơ từ bản chữ Hán qua chữ Nôm. Duyên này, họa sĩ Ngọc Mai thể hiện bằng chất liệu nõn nà, tơ mềm của lụa, cũng là một cách phản ánh nhạc điệu và hình ảnh từ nguyên tác của thơ.

Chinh phụ ngâm qua lụa: Vẽ sự đồng cảm với những đau khổ của người chinh phụ 

Lý do để có triển lãm lần này, theo họa sĩ Ngọc Mai: "Từ nhỏ, khi ngồi vẽ chân dung cho các bạn, tôi tự nhủ lớn lên mình sẽ vẽ về 2 tập thơ Kim Vân KiềuChinh phụ ngâm. Vào năm 1999, tôi bắt đầu thực hiện ý định này bằng phác thảo bộ tranh lụa Kiều, và mất 12 năm sau tôi mới hoàn thành. Năm 2011, tôi đã triển lãm bộ tranh lụa Kiều và in một cuốn sách để làm kỷ niệm. Nhờ vậy, tôi cũng được trung tâm xác nhận kỷ lục cho tôi danh hiệu Kỷ lục gia vẽ tranh lụa Kiều nhiều nhất. Tháng 9.2020 nhân tưởng niệm ngày mất của đại thi hào Nguyễn Du, bức tranh Cung đàn bạc mệnh trong bộ tranh lụa Kiều của tôi được in tem và phát hành tại Pháp". 

'Chinh phụ ngâm': Se duyên tri âm giữa Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm qua... lụa- Ảnh 3.

Kỷ lục gia Việt Nam, nữ họa sĩ Ngọc Mai 7 năm miệt mài với Chinh phụ ngâm

Ảnh: QUỲNH TRÂN

"Khi xem tranh, không chỉ xem qua màu sắc, tôi nghĩ cũng còn là lúc ta lắng nghe nhạc điệu của thơ. Và, chị hết sức tinh tế khi chọn lấy cấu trúc: "Áo nhung trao quan vũ từ đây/Nàng một thân nuôi già dạy trẻ/Ôm đàn tranh mấy phím cầm tay/Vắng chàng điểm phấn tô hồng với ai/Vì chàng thân thiếp lẻ loi một mình, và cuối cùng: Cùng chàng lại kết nối duyên đến già. Một kết thúc có hậu. Ánh sáng thánh thiện, trong trẻo ấy há chẳng phải ước mơ ngàn đời của người phụ nữ đấy sao?", nhà thơ - nhà nghiên cứu Lê Minh Quốc nhận xét.

'Chinh phụ ngâm': Se duyên tri âm giữa Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm qua... lụa- Ảnh 4.

Cắt băng khai mạc triển lãm Chinh phụ ngâm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM sáng 22.11

'Chinh phụ ngâm': Se duyên tri âm giữa Đặng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm qua... lụa- Ảnh 5.

Khán giả thích thú ngắm những tác phẩm nghệ thuật trên lụa của họa sĩ Ngọc Mai

Ảnh: QUỲNH TRÂN

Theo họa sĩ Ngọc Mai: "Với Chinh phụ ngâm, hình ảnh người chinh phụ là hình tượng cổ điển cao quý, tiêu biểu cho phẩm chất phụ nữ Việt Nam. Toàn bộ Chinh phụ ngâm là bản trường ca với những nỗi nhớ nhung, lo âu, cô đơn, mong đợi, chua xót và khát khao yêu thương của người chinh phụ. Tôi đồng cảm với những đau khổ của người chinh phụ, nên đã mượn nét cọ và màu sắc để diễn tả những nỗi niềm này. Tôi luôn trăn trở, phải vẽ làm sao cho bức tranh nói lên được sự cô đơn, chán chường, không muốn trang điểm, mà người phụ nữ trang điểm để làm gì khi không có chồng bên cạnh". 

