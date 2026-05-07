Chính phủ Romania sụp đổ

Thủ tướng Ilie Bolojan của Romania ảnh: Reuters

Cuộc bỏ phiếu nhận được 281 phiếu thuận, vượt mức 233 phiếu cần thiết, do đảng Dân chủ Xã hội (PSD) cánh tả - đảng lớn nhất tại quốc hội Romania - đã rời bỏ liên minh cầm quyền và hợp tác với phe cánh hữu để phế truất chính phủ.

Trước mắt, ông Bolojan sẽ tiếp tục làm Thủ tướng lâm thời trong tối đa 45 ngày với thẩm quyền bị hạn chế. Tổng thống Romania Nicusor Dan sẽ có nghĩa vụ đề cử ứng viên thủ tướng mới. Ông Dan muốn thảo luận lập một chính phủ mới mà vẫn giữ lập trường thân thiện với Liên minh Châu Âu (EU). Trong khi đó, PSD cho biết sẽ sẵn sàng hợp tác với một chính phủ mới thân EU, thế nhưng nội bộ đảng Tự do Quốc gia (PNL) của Thủ tướng Bolojan đang chia rẽ về lập trường có trở lại hợp tác với PSD hay không. Thời gian qua, PSD bất đồng với các chính sách cắt giảm thâm hụt mạnh tay của ông Bolojan.