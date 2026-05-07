Thế giới

Chính phủ Romania sụp đổ

Bảo Hoàng
07/05/2026 05:16 GMT+7

Reuters đưa tin vào ngày 5.5, quốc hội Romania đã phế truất chính phủ của Thủ tướng Ilie Bolojan thông qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Thủ tướng Ilie Bolojan của Romania

ảnh: Reuters

Cuộc bỏ phiếu nhận được 281 phiếu thuận, vượt mức 233 phiếu cần thiết, do đảng Dân chủ Xã hội (PSD) cánh tả - đảng lớn nhất tại quốc hội Romania - đã rời bỏ liên minh cầm quyền và hợp tác với phe cánh hữu để phế truất chính phủ.

Trước mắt, ông Bolojan sẽ tiếp tục làm Thủ tướng lâm thời trong tối đa 45 ngày với thẩm quyền bị hạn chế. Tổng thống Romania Nicusor Dan sẽ có nghĩa vụ đề cử ứng viên thủ tướng mới. Ông Dan muốn thảo luận lập một chính phủ mới mà vẫn giữ lập trường thân thiện với Liên minh Châu Âu (EU). Trong khi đó, PSD cho biết sẽ sẵn sàng hợp tác với một chính phủ mới thân EU, thế nhưng nội bộ đảng Tự do Quốc gia (PNL) của Thủ tướng Bolojan đang chia rẽ về lập trường có trở lại hợp tác với PSD hay không. Thời gian qua, PSD bất đồng với các chính sách cắt giảm thâm hụt mạnh tay của ông Bolojan.

Nghi vấn phá hoại sau các vụ nổ nhà máy lọc dầu ở Hungary và Romania

Hai vụ nổ liên tiếp xảy ra tại các nhà máy lọc dầu ở Romania và Hungary, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng phá hoại trong bối cảnh căng thẳng năng lượng giữa Nga và châu Âu leo thang.

