Chính phủ Singapore làm 'mai mối', ra mắt app hẹn hò

Theo báo The Straits Times ngày 30.9, Cơ quan Công nghệ chính phủ Singapore (GovTech) đã ra mắt ứng dụng hẹn hò FirstDate do chính phủ nước này quản lý, hiện đang thí điểm dành cho các công chức từ 21 - 35 tuổi. Ứng dụng yêu cầu người dùng đăng nhập qua cổng định danh quốc gia Singpass và trả lời một bảng câu hỏi chi tiết về sở thích, thói quen và quan điểm sống.

Trang chủ website FirstDate, ứng dụng hẹn hò do chính phủ Singapore quản lý vừa được giới thiệu ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH FIRSTDATE

Điểm đặc biệt của FirstDate là việc ứng dụng thuật toán toán học Gale-Shapley từng đoạt giải thưởng Nobel vào năm 2012. Thuật toán này giúp ghép đôi những người có mức độ tương thích cao nhất, thay vì để người dùng tự lướt chọn như các ứng dụng hẹn hò thông thường, vốn bị nhiều người dùng đánh giá sẽ gây mệt mỏi về lâu dài do không tìm được người phù hợp.

Nếu được ghép đôi, cả hai người sẽ có 3 ngày để quyết định đồng ý tìm hiểu hay không. Nếu 2 bên đồng ý liên lạc, ứng dụng sẽ tạo “nhiệm vụ hẹn hò” để cả hai cùng tham gia, qua đó từng bước giảm sự ngại ngùng và tạo cơ hội hiểu về đối phương.

Sáng kiến trên được triển khai trong bối cảnh Singapore đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học. Tỷ lệ sinh của nước này trong năm 2025 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 0,87 trẻ/phụ nữ, cách rất xa mức sinh thay thế 2,1 cần thiết để duy trì dân số ổn định. Theo dự báo của Liên Hiệp Quốc, Singapore sẽ trở thành quốc gia "siêu già" ngay trong năm nay, khi 21% dân số từ 65 tuổi trở lên.

Bên cạnh việc làm “mai mối” cho các cặp đôi, chính quyền Singapore cũng đang tung ra nhiều chính sách hỗ trợ tài chính nhằm khuyến khích sinh con. The Telegraph đưa tin hồi tháng 8, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong công bố nhà nước sẽ hỗ trợ gần 70.000 SGD (hơn 1,4 tỉ đồng) cho mỗi trẻ khi các em 17 tuổi.