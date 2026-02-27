Singapore đối mặt thách thức sống còn khi tỷ lệ sinh xuống đáy

Phát biểu tại phiên họp quốc hội Singapore ngày 26.2, Phó thủ tướng Gan Kim Yong nói rằng tổng tỷ suất sinh (TFR) của Singapore đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 0,87 vào năm 2025, giảm đáng kể so với mức 0,97 vào năm 2024, Channel News Asia đưa tin.

Ông Gan nêu thêm do tỷ lệ sinh giảm ở mức chưa từng có, tốc độ tăng trưởng dân số thường trú đã chậm lại trong thập niên qua, ngay cả khi có người nhập cư. Tốc độ tăng trưởng đã giảm từ mức trung bình 0,9% mỗi năm trong giai đoạn 2015 - 2020 xuống còn 0,8% mỗi năm trong giai đoạn 2020 - 2025.

Phó thủ tướng Singapore Gan Kim Yong phát biểu tại quốc hội ngày 26.2 ẢNH: CHANNEL NEWS ASIA

“Nếu không có biện pháp mới để giải quyết vấn đề này, dân số của chúng ta sẽ bắt đầu giảm vào đầu thập niên 2040”, ông Gan nói. Phó thủ tướng Singapore đề cập nếu TFR vẫn giữ ở mức 0,87, thì cứ 100 cư dân hiện nay sẽ chỉ có 44 con và 19 cháu ở thế hệ kế cận. Khi số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ hao hụt dần, quốc đảo sẽ gần như không thể đảo ngược xu hướng giảm dân số, ông nói. Trong khi đó, tình trạng già hóa dân số tại Singapore đang gia tăng nhanh chóng, khi thống kê năm 2025 chỉ ra cứ 5 người thì có 1 người từ 65 tuổi trở lên, so với 1 trong 8 người hồi năm 2015.

"Đây là vấn đề thách thức sống còn. Chúng ta không thể bỏ cuộc", Phó thủ tướng Gan nêu rõ.

Ở tầm vĩ mô, ông Gan nhận định dân số sụt giảm đồng nghĩa với việc sức sống của quốc gia và nền kinh tế Singapore sẽ bị suy giảm. Tăng trưởng kinh tế cũng như thu nhập sẽ chậm lại, trong khi chi tiêu cho y tế và an sinh xã hội phải tăng lên để hỗ trợ cộng đồng người cao tuổi đang ngày một đông đảo.

"Áp lực khủng khiếp này không chỉ tác động ở cấp độ quốc gia mà còn đè nặng lên từng hộ gia đình", Phó thủ tướng Singapore nhấn mạnh.

Để thay đổi quỹ đạo tỷ lệ sinh, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Singapore, bà Indranee Rajah, cho rằng các chính sách đơn thuần là chưa đủ. "Điều chúng ta cần là một sự tái khởi động toàn diện về quan niệm hôn nhân và nuôi dạy con cái", bà nói.

Theo bà Indranee, Singapore cần phải tái khởi động ở 3 phương diện. Một là thay đổi cách xã hội nhìn nhận và hỗ trợ việc lập gia đình, hai là chuyển đổi môi trường làm việc để hài hòa giữa sự nghiệp và xây tổ ấm gia đình, ba là thúc đẩy sự chung tay góp sức của mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Học sinh tại một trường học ở Singapore ẢNH: REUTERS

Bà cho biết thêm chính phủ sẽ thành lập một nhóm công tác mới với các cơ quan liên quan để xem xét toàn diện các vấn đề này và tham vấn rộng rãi với người dân, doanh nghiệp và các bên liên quan.

Phó thủ tướng Gan nêu vấn đề: “Thực trạng hiện nay đặt ra câu hỏi sâu sắc hơn, rằng Singapore sẽ ra sao trong 50 hay 100 năm nữa? Liệu chúng ta có còn sôi động, đáng sống hay còn tầm ảnh hưởng? Liệu chúng ta có còn tồn tại?”.

Ông Gan cho biết bên cạnh thúc đẩy người dân Singapore sinh con, đất nước vẫn cần thu hút dòng người nhập cư “được quản lý chặt chẽ” để bù đắp tỷ lệ sinh thấp.