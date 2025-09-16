Chính phủ thống nhất thực hiện một bộ sách giáo khoa từ 2026 - 2027

Chính phủ vừa có Nghị quyết số 281/NQ-CP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Theo đó, Chính phủ đưa ra chương trình hành động là triển khai định hướng về sách giáo khoa.

Rà soát hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông, tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học. Đảm bảo cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026 - 2027; thực hiện lộ trình đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

Chính phủ yêu cầu thống nhất thực hiện một bộ sách giáo khoa

Tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, bảo đảm đánh giá trung thực kết quả học tập, giảng dạy, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan. Sửa đổi mô hình trường chuyên, trường năng khiếu, tăng cường dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong trường học, dạy ngôn ngữ các nước láng giềng.

Chương trình hành động cũng nêu ra nhiệm vụ nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy hành động, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ để phát triển giáo dục và đào tạo. Đổi mới mạnh mẽ thể chế, tạo cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho phát triển giáo dục, đào tạo.

Đối với nhiệm vụ tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông, Chính phủ giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng đề án xây dựng các trường nội trú, bán trú cho học sinh phổ thông ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Xây dựng đề án tăng cường việc dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2026 - 2030 định hướng đến 2035; xây dựng Đề án từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Thời gian hoàn thành trong năm 2025.

Chính phủ giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án dạy ngôn ngữ của các nước láng giềng; xây dựng Đề án đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục quốc phòng và an ninh. Thời gian hoàn thành trong năm 2026.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thúc đẩy phát triển giáo dục ở vùng khó khăn, bảo đảm mọi trẻ em trong độ tuổi được đến trường và học tập đến hết trung học phổ thông và tương đương. Thời gian hoàn thành trong năm 2028.