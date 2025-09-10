Ra mắt giải pháp công nghệ sách giáo khoa điện tử

Được cung cấp bởi Công ty cổ phần Tích hợp công nghệ truyền thông và tri thức mới NKG, GK Ebooks xây dựng một thư viện sách giáo khoa điện tử hoàn toàn miễn phí, cho phép mọi học sinh, giáo viên truy cập. Ngoài sách giáo khoa, GK Ebooks mở rộng đến tài liệu tham khảo, bài giảng điện tử và nội dung học tập bổ trợ

Giải pháp công nghệ sách giáo khoa điện tử GK EBooks chính thức ra mắt ẢNH: T.M

Không chỉ cung cấp sách giáo khoa số hóa, đây còn là một nền tảng học tập hiện đại. Theo đó, mỗi học sinh sẽ có một trợ lý AI cá nhân để luyện tập, làm bài tập và phát triển kỹ năng. Các bài học được tích hợp hình ảnh 3D, thí nghiệm ảo AR, VR, video minh họa, giúp việc học sinh động, dễ tiếp thu. Giáo viên, nhà trường có công cụ để quản lý, đánh giá và cá nhân hóa quá trình học tập cho từng học sinh.

GK EBooks có sẵn các modul tính năng độc lập, như: studio biên soạn sách giáo khoa điện tử, cho phép trực quan thiết kế và biên tập layout, văn bản, hình ảnh, video, âm thanh... phù hợp với nội dung.

Tính năng chèn các tương tác phục vụ học tập (tích hợp học liệu 3D, AR, VR, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập, quiz ngay trong sách); tạo cấu trúc sách theo chương - bài - tiết, dễ dàng sắp xếp, chỉnh sửa; kho tư liệu học liệu số (lưu trữ, quản lý hình ảnh, video, file âm thanh, tư liệu giảng dạy)...

Mục tiêu của giải pháp này nhằm cung cấp tài liệu học tập miễn phí, chất lượng; thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền; ứng dụng công nghệ vào giáo dục; xây dựng cộng đồng học tập trực tuyến và đóng góp vào phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và thông tin (Bộ GD-ĐT), bày tỏ sự ấn tượng với kỹ thuật, công nghệ được sử dụng trong bộ sách giáo khoa điện tử này, nhất là với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Ông Phạm Quang Hưng cho biết Bộ GD-ĐT sẽ ban hành chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo liên quan đến giáo dục ẢNH: T.M

Ông Hưng cho biết, tới đây Bộ GD-ĐT sẽ ban hành chiến lược ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đó có nội dung liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu để cho các học sinh được tiếp cận dữ liệu một cách chính xác và đầy đủ.

Vì vậy, việc tiếp cận các nguồn sách giáo khoa chính thống để áp dụng vào sách giáo khoa điện tử là rất phù hợp. Đây sẽ là một bước tiến đầu tiên trong công cuộc chuyển đổi số giáo dục.