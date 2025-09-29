Chính phủ Tổng thống Trump coi trọng Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Mỹ

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, mong muốn cùng Mỹ tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, tăng cường nội hàm chiến lược trong các lĩnh vực hợp tác, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản về tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, phù hợp với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận các nỗ lực của Đại sứ Knapper và tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Mỹ trong thúc đẩy, triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và nội dung hợp tác trong khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ trên mọi lĩnh vực.

Nhấn mạnh Việt Nam xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, Việt Nam sẽ tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp Mỹ đầu tư tại Việt Nam và khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Mỹ, đem lại lợi ích và tạo ra nhiều việc làm cho nhân dân hai nước.

Tạo điều kiện cho Việt Nam mua sắm hàng hóa công nghệ cao từ Mỹ

Khẳng định phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng, Tổng Bí thư đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mũi nhọn và thuộc ưu tiên cao như khoa học - công nghệ, công nghiệp bán dẫn, công nghiệp năng lượng và chuyển đổi số, đồng thời tạo điều kiện cho Việt Nam mua sắm hàng hóa công nghệ cao và thúc đẩy tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Mỹ.

Đại sứ Marc Knapper khẳng định, Chính phủ Tổng thống Trump rất coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Mỹ và mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, triển khai hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Đại sứ Mỹ cho biết phía Mỹ đánh giá cao đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam, và luôn ủng hộ Việt Nam phát huy vai trò, ảnh hưởng ngày càng gia tăng của mình trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác ở khu vực và trên thế giới. Đại sứ Mỹ khẳng định, một Việt Nam "mạnh, độc lập, thịnh vượng, tự cường" đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới và là điều Mỹ luôn ủng hộ.

Đại sứ Mỹ khẳng định các doanh nghiệp và đối tác Mỹ rất coi trọng hợp tác kinh tế - đầu tư, thương mại với Việt Nam, trong đó Việt Nam được xem là một trong những đối tác quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và thị trường Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội cho các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ.

Đại sứ Mỹ Marc Knapper trân trọng cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian tiếp và đưa ra những ý kiến chỉ đạo, định hướng quan trọng về trọng tâm thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ thời gian tới.