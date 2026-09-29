Chính phủ vận hành dựa trên AI có thể xuất hiện từ năm 2027

Kế hoạch này được thúc đẩy thông qua một chương trình đầu tư quy mô 3,54 tỉ USD, tập trung tái cấu trúc hạ tầng công nghệ và phương thức cung ứng dịch vụ công cho hàng triệu người dân cùng cộng đồng doanh nghiệp.

Tích hợp hơn 40 cơ quan hành chính vào hệ sinh thái thống nhất

Đầu mối triển khai chiến lược này là Sở Hỗ trợ Chính phủ Abu Dhabi (DGE), cơ quan chịu trách nhiệm liên kết và chuẩn hóa dữ liệu từ hơn 40 thực thể công quyền trên toàn địa bàn. Khác với mô hình chính phủ điện tử truyền thống vốn chỉ số hóa quy trình trên các phần mềm riêng lẻ, kiến trúc AI-native hướng tới việc đưa thuật toán vào làm hạt nhân điều phối chung cho toàn bộ hoạt động quản trị công.

Chính phủ AI góp phần thay đổi cách cung ứng dịch vụ công cho hàng triệu người dân cùng cộng đồng doanh nghiệp Ảnh: Reuters

Tính đến nay, Abu Dhabi đã đưa hơn 100 kịch bản ứng dụng AI vào vận hành thực tế trong các lĩnh vực dịch vụ công, giao thông, tư pháp và hỗ trợ an sinh. Đánh giá về tiến độ chuyển đổi, ông Wesam Lootah, Tổng giám đốc GovDigital (thuộc DGE), cho biết Abu Dhabi đã xây dựng xong bản thiết kế tổng thể cho một bộ máy vận hành thông minh và mục tiêu hoàn thành vào năm 2027 là khả thi.

"Abu Dhabi sẽ trở thành chính phủ đầu tiên trên thế giới vận hành dựa trên AI vào năm tới. Hiệu quả đã được minh chứng qua cách chúng tôi nâng cao chất lượng dịch vụ công cho hàng triệu người dân và doanh nghiệp", ông Lootah nói.

Xây dựng lưới điện toán và nền tảng AI có chủ quyền

Để duy trì khả năng tính toán liên tục cho toàn bộ bộ máy công quyền, Abu Dhabi xác định hạ tầng siêu điện toán là yếu tố sống còn. Thông qua sự phối hợp giữa các định chế đầu tư và công nghệ như Solutions+ (trực thuộc Mubadala) và tập đoàn G42, địa phương này đang xây dựng mô hình "Lưới Trí tuệ" - hệ thống kết nối toàn diện giữa hạ tầng điện toán đám mây, các nền tảng dữ liệu lớn, mạng lưới AI tác tử (Agentic AI) và khung chính sách kiểm soát an toàn nhằm bảo đảm AI có thể vận hành ổn định ở quy mô toàn xã hội.

Song song với việc nhập khẩu các phần cứng tính toán tiên tiến từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu, Abu Dhabi tập trung phát triển hệ thống "AI có chủ quyền" để tự chủ công nghệ và bảo vệ dữ liệu công dân. Dưới sự bảo trợ của Hội đồng Nghiên cứu Công nghệ Tiên tiến (ATRC), Viện Đổi mới Công nghệ (TII) đã phát triển thành công dòng mô hình ngôn ngữ lớn Falcon-H1 tối ưu hóa riêng cho ngôn ngữ Ả Rập và kho dữ liệu bản địa.

Dòng vốn ước tính 2.590 tỉ USD rót vào AI trong năm 2026 cho thấy quyết tâm đầu tư của khối công và tư trên toàn cầu Ảnh: DGE

Định hướng của cơ quan này là tối ưu hóa kiến trúc thuật toán chuyên sâu thay vì chạy đua kích thước mô hình, qua đó cho phép các cơ quan nhà nước vận hành giải pháp chuyên dụng như mô hình GeoAI phục vụ quản lý địa chất và tài nguyên mà không làm bùng nổ chi phí phần cứng.

Tham vọng thiết lập mô hình chính quyền AI-native cũng là nội dung trọng tâm được giới thiệu tại Triển lãm và Hội nghị Thượng đỉnh Ai Everything Abu Dhabi 2026, diễn ra từ ngày 6 đến 7.10 tới tại Trung tâm ADNEC (Abu Dhabi). Với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu và phái đoàn chính phủ từ hơn 60 quốc gia, Abu Dhabi đang biến mô hình thử nghiệm của mình thành một trường hợp tham chiếu thực tế cho xu hướng hiện đại hóa khu vực công trên toàn cầu. Điểm hội tụ của giới công nghệ diễn ra trong bối cảnh dòng vốn rót vào AI tăng tốc kỷ lục. Theo báo cáo từ Gartner, tổng chi tiêu cho AI trên toàn cầu trong năm 2026 ước đạt gần 2.590 tỉ USD, tăng 47% so với năm 2025.