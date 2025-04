Chính quyền Mỹ lại gặp sóng gió vì lộ bí mật

Sóng gió cho Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ

Tờ The New York Times hôm qua loan tin Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth đã chia sẻ chi tiết cuộc tấn công lực lượng Houthi tại Yemen hồi tháng 3 vào một nhóm trò chuyện (chat) trên ứng dụng nhắn tin Signal có hàng chục người, gồm vợ Jennifer, em trai Phil và luật sư riêng Tim Parlatore của ông. Thông tin được ông Hegseth chia sẻ cùng thời điểm ông nhắn cho nhóm chat của các quan chức hàng đầu trong chính quyền do Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz lập ra. Sự tồn tại của nhóm chat này bị phát hiện khi ông Waltz vô tình thêm Tổng biên tập Tạp chí The Atlantic Jeffrey Goldberg vào nhóm mà không hề hay biết.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tại Nhà Trắng Ảnh: Reuters

Nhóm chat thứ hai được ông Hegseth tạo ra khi ông còn đang chờ được phê chuẩn làm bộ trưởng hồi tháng 1, chủ yếu để thảo luận các vấn đề hành chính thay vì kế hoạch quân sự. Bà Hegseth dù không phải là nhân viên Bộ Quốc phòng nhưng lại được tháp tùng chồng trong các chuyến công du và tham gia các cuộc họp nhạy cảm với giới lãnh đạo nước ngoài, gây ra nhiều chỉ trích. Trong khi đó, ông Phil và ông Parlatore dù có vị trí trong Lầu Năm Góc nhưng chưa rõ vì sao hai người này cần được biết trước kế hoạch tấn công quân sự tại Yemen.

Khi nhóm chat đầu bị phát hiện vào hạ tuần tháng 3, ông Hegseth biện minh rằng không hề thảo luận thông tin nào liên quan "kế hoạch chiến tranh" trong khi các quan chức Nhà Trắng cũng khẳng định không chia sẻ thông tin mật. Tuy nhiên, các cựu quan chức quốc phòng Mỹ cho biết có những nội dung liên quan giờ tấn công và loại máy bay được triển khai, nếu bị rò rỉ cho đối phương có thể gây đe dọa tính mạng quân nhân Mỹ.

Mặt khác, các nhóm chat nói trên được thiết lập trên Signal, ứng dụng nhắn tin bảo mật nhưng là một nền tảng thương mại, bị cho là không phù hợp cho những thảo luận quân sự nhạy cảm. Bình luận về vụ việc, Lầu Năm Góc cáo buộc The New York Times là "hãng truyền thông ghét ông Trump" trong khi Nhà Trắng tuyên bố không có thông tin mật nào được chia sẻ.

Bị kêu gọi từ chức

Vụ việc mới được tiết lộ giữa thời điểm đặc biệt nhạy cảm với ông Hegseth. Tuần trước, 3 cố vấn cấp cao của vị bộ trưởng đột ngột bị sa thải với cáo buộc rò rỉ thông tin nhạy cảm, nhưng đã ra tuyên bố chung phản bác cáo buộc. Hôm cuối tuần qua, cựu phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Ullyot, người vừa từ chức gần đây, đăng bài viết cho rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đang trở nên hỗn loạn dưới sự lãnh đạo của ông Hegseth và gợi ý Tổng thống Donald Trump nên cách chức vị bộ trưởng. Nhiều nghị sĩ cấp cao của đảng Dân chủ cũng đang kêu gọi điều tra và đề nghị ông Hegseth từ chức. Trước đó, ông Trump nói ông Hegseth không làm gì sai khi vụ nhóm chat đầu tiên bị phát hiện.

Trong một vụ rò rỉ khác, tờ The Washington Post hôm qua (21.4) loan tin các nhân viên của Cơ quan Dịch vụ tổng hợp Mỹ (GSA), chuyên quản lý bất động sản, hậu cần và hệ thống công nghệ thông tin liên bang, đã vô tình chia sẻ một thư mục Google Drive chứa các tài liệu nhạy cảm cho toàn bộ hơn 11.200 nhân viên của GSA. Trong số các tài liệu có bản vẽ mặt bằng của Nhà Trắng và một số hồ sơ được chia sẻ có đánh dấu "thông tin không mật nhưng cần được kiểm soát". Việc này bắt đầu từ chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden và kéo dài sang chính quyền ông Trump, vừa được phát hiện gần đây. Văn phòng Tổng thanh tra GSA đang điều tra nội bộ.