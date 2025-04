NYT: Thêm vụ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chia sẻ thông tin quân sự nhạy cảm

Bộ trưởng Hegseth tại Lầu Năm Góc hôm 16.4 ẢNH: REUTERS

Tờ The New York Times ngày 21.4 đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã chia sẻ thông tin về kế hoạch không kích của Mỹ tại Yemen trong một nhóm trò chuyện trên ứng dụng Signal có sự tham gia của vợ, em trai và luật sư riêng của ông.

Đây được cho là lần thứ 2 ông Hegseth bị cáo buộc chia sẻ thông tin quân sự nhạy cảm trên ứng dụng nhắn tin này với những người không có thẩm quyền.

Tháng trước, tạp chí The Atlantic tiết lộ rằng tổng biên tập vô tình tham gia vào cuộc trò chuyện Signal, trong đó các quan chức bao gồm ông Hegseth và Cố vấn An ninh quốc gia Mike Waltz thảo luận về các cuộc tấn công diễn ra vào ngày 15.3. Cuộc trò chuyện do ông Waltz khởi xướng.

Thông tin này đã gây xôn xao và khiến chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đối diện vụ bê bối rò rỉ thông tin. Cuộc điều tra về vụ rò rỉ đó vẫn đang được tiến hành.

Trong vụ việc mới nhất, tờ The New York Times cho rằng ông Hegseth đã chia sẻ thông tin về kế hoạch tấn công ngày 15.3 tại Yemen với nhóm trò chuyện thứ 2 trên Signal.

Theo đó, thông tin được chia sẻ "bao gồm lịch trình bay của máy bay F/A-18 Hornet tấn công lực lượng Houthi ở Yemen".

Không giống như vụ rò rỉ thông tin tình cờ mà nhà báo Jeffrey Goldberg của The Atlantic vô tình tham gia nhóm, nhóm trò chuyện này do ông Hegseth tạo ra.

Trong số thành viên nhóm chat có vợ ông và khoảng một chục người khác có mối quan hệ cá nhân và chuyên môn với ông, được lập vào tháng 1, trước khi ông được phê chuẩn làm bộ trưởng quốc phòng, theo các nguồn tin ẩn danh.

Vợ của ông Hegseth, bà Jennifer, là một nhà báo và cựu nhân viên sản xuất chương trình của Đài Fox News. Nhóm trên còn bao gồm em trai Phil và luật sư Tim Parlatore của ông, cả 2 đều có công việc tại Lầu Năm Góc.

Lầu Năm Góc chưa lập tức phản hồi đề nghị bình luận từ AFP về vụ việc này.

Tổng thống Trump chủ yếu đổ lỗi cho ông Waltz về vụ rò rỉ trước đó, nhưng đã bác bỏ những lời kêu gọi sa thải các quan chức cấp cao và thay vào đó nhấn mạnh vào điều ông gọi là thành công của các cuộc tập kích vào lực lượng Houthi ở Yemen.

Tuần trước, 3 quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đã bị cho nghỉ phép trong khi chờ điều tra về các vụ rò rỉ.

Các quan chức trên, gồm Phó chánh văn phòng Darin Selnick, cố vấn cấp cao Dan Caldwell và ông Colin Carroll, Chánh văn phòng của Thứ trưởng Quốc phòng Steve Feinberg, hôm 20.4 cáo buộc các quan chức Lầu Năm Góc đã "phỉ báng nhân cách của chúng tôi bằng những lời chỉ trích vô căn cứ".