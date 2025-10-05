Chính quyền ở đâu khi nhà 'mọc' trên đất người khác?

Như Thanh Niên thông tin, cuối năm 2023 bà N.T.H nhận chuyển nhượng thửa đất số 799 (thời điểm đó là ở KP.8, P.Phú Hòa, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; nay là KP.Phú Hòa 8, P.Phú Lợi, TP.HCM) của một người em cùng quê, được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ hồng).

Bà N.T.H bị người khác xây “nhầm” nhà lên đất của mình ẢNH: ĐỖ TRƯỜNG

Đến đầu năm 2024, bà N.T.H làm đơn xin cấp giấy phép xây dựng để cất nhà ở thì bất ngờ được cơ quan chức năng thông báo (sau khi kiểm tra, đo đạc hiện trạng) thửa đất đã có nhà nên không thể cấp giấy phép xây dựng. Bà N.T.H vô cùng hoang mang, không hiểu vì sao chỉ sau vài tháng sang nhượng lại có người xây nhà ở trên thửa đất của mình. Sau đó, bà N.T.H làm đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng và UBND P.Phú Hòa (cũ) đã vào cuộc.

Trước đó, tại xã Bàu Bàng (TP.HCM, thuộc Bình Dương cũ) cũng xảy ra tranh chấp do ông T.V.N xây nhầm nhà trên 2 thửa đất của bà N.T.A.N, nhưng ông N. không thừa nhận sai mặc dù có phán quyết của tòa án, và vụ việc kéo dài cho đến nay UBND xã Bàu Bàng vẫn đang tiếp tục giải quyết.

Trong khi đó, tại P.Thiên Hương (TP.Hải Phòng), một vụ tranh chấp đất đai hy hữu cũng khiến dư luận đặc biệt chú ý những ngày qua. Một gia đình mua đất hợp pháp, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng vẫn bị người khác xây nhà hai tầng kiên cố trên chính mảnh đất của mình...

Kiên quyết xử lý, không để tạo tiền lệ

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ nghi ngờ tính "vô tình" của những vụ việc này. "Xây một cái chuồng gà đã phải xem đất xem hướng, đằng này là cả căn nhà kiên cố, tiêu tốn cả tiền trăm, tiền tỉ. Sao lại có thể nói một cách dễ dàng rằng "nhầm" lô đất được? Đây không phải chuyện mua nhầm bó rau ngoài chợ", BĐ Anh Khuê nghi ngờ.

Tại sao tình trạng này lại xảy ra nhiều vậy, mấy bác cấp phép xây dựng và thanh tra xây dựng ở đâu? Thai Long Tôi thấy đến lúc cần truy xét toàn diện, không để xây nhầm biến tướng xảy ra nữa. Đất của mình phải biết chứ. Cứ giao cho cơ quan điều tra là ra hết. Hung Nguyen

Cùng quan điểm, BĐ Văn Thọ cho rằng khó có thể viện dẫn lý do "nhầm lẫn" cho một công trình kiên cố. "Theo nguyên tắc, chủ đầu tư và nhà thầu có nghĩa vụ kiểm tra mốc giới và ranh giới đất đai một cách cẩn trọng nhất trước khi xây dựng. Thiếu cẩn trọng đến mức này có thể coi là lỗi cố ý", BĐ này ý kiến thêm.

Còn BĐ Thiên Bảo viết: "Dù cho lý do là gì thì cũng phải trả giá đắt, người xây "nhầm" chịu hoàn toàn chi phí tháo dỡ, bồi thường tổn thất tinh thần và vật chất cho chủ đất. Sự "nhầm lẫn" này không thể chỉ giải quyết bằng một lời xin lỗi và một vài đồng bạc lẻ".

"Phải xử lý nghiêm, công khai, minh bạch để răn đe, chấm dứt triệt để tình trạng lộn xộn trong quản lý xây dựng và đất đai. Đây không chỉ là tranh chấp dân sự đơn thuần về quyền sử dụng đất. Nếu coi nhẹ, vụ việc sẽ tạo tiền lệ xấu, khuyến khích các hành vi lách luật, chiếm đất bằng cách "đã rồi", làm phức tạp thêm các vụ kiện tụng sau này", BĐ Quốc Anh thẳng thắn.

Làm rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị liên quan

Bên cạnh ủng hộ xử lý nghiêm để tránh tạo tiền lệ xấu, BĐ Quý Nguyễn cũng đặt vấn đề trách nhiệm cá nhân, lực lượng chức năng liên quan. "Tại sao công trình lớn mọc lên mà không ai phát hiện, không ai ra quyết định đình chỉ? Phải chăng có sự bao che hoặc thiếu trách nhiệm nghiêm trọng? Khi cấp phép, họ có kiểm tra đối chiếu kỹ lưỡng với bản đồ địa chính và ranh giới thực tế không? Phải có người chịu trách nhiệm", BĐ này ý kiến thêm.

Tương tự, BĐ Phan Trí đặt vấn đề: "Thời gian gần đây thấy nhiều vụ xây nhầm nhà nhầm đất, nhưng chưa thấy thông tin nào nói đến trách nhiệm của bên cấp phép và thanh tra xây dựng nhỉ? Nhiều nhà mới chỉ dựng khung, cột, chở vật liệu vào đã thấy mấy đoàn vào xem kiểm tra rồi. Sao việc xây sai này lại thành công?".

"Chuyện xây nhầm nhà trên đất người khác chỉ xảy ra ở thời đất đai mênh mông như ở rừng, chứ bây giờ đã có hồ sơ địa chính rất rõ ràng với tọa độ chính xác từng centimet dưới sự quản lý chặt chẽ của chính quyền địa phương thì không thể có chuyện nhầm đất được...", BĐ Van Thuan thẳng thắn.

"Vấn đề đặt ra là tại sao lại có quá nhiều sự "nhầm lẫn" liên tiếp? Không lẽ đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là dấu hiệu của một "kẽ hở" pháp lý đang bị lợi dụng một cách có hệ thống? Đề nghị cơ quan công an vào cuộc làm rõ. Xây dựng với quy mô lớn, cố định trên đất người khác không thể chỉ đơn thuần là "sai sót hành chính". Cần làm rõ có yếu tố cố ý chiếm đoạt tài sản hay không", BĐ Đức Linh đề nghị.