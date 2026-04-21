Chính quyền ông Trump lật lại kết quả bầu cử cũ

Đây là hạt lớn nhất Michigan, bao gồm TP.Detroit, và là khu vực nghiêng về đảng Dân chủ. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông Trump giành chiến thắng chung cuộc tại Michigan nhưng nếu tính riêng hạt Wayne thì ông lại thua.

Cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống tại Detroit năm 2024 ẢNH: REUTERS

Tuần trước, Bộ Tư pháp gửi thư cho quan chức phụ trách bang Michigan đòi giao nộp tất cả tài liệu bầu cử năm 2024 trong vòng 14 ngày. Bộ đe dọa sẽ xin tòa án buộc thực hiện nếu bang không tuân thủ. Bộ tuyên bố lý do là muốn kiểm tra xem địa phương này có tuân thủ luật bầu cử liên bang không, đồng thời viện dẫn một số vụ gian lận cử tri năm 2020, vốn đã bị tòa bác bỏ hoặc quy mô rất nhỏ.

Các quan chức đảng Dân chủ tại Michigan như Tổng chưởng lý Dana Nessel, Thống đốc Gretchen Whitmer chỉ trích mạnh mẽ hành động của chính quyền ông Trump. Họ gọi yêu cầu này là "vô lý và không có cơ sở", cáo buộc Nhà Trắng đang "vũ khí hóa Bộ Tư pháp" để can thiệp vào bầu cử bang, gieo rắc nghi ngờ về tính toàn vẹn của bầu cử Mỹ và chuẩn bị cho các kỳ bầu cử sắp tới.

Đây là một phần trong chuỗi hành động của Bộ Tư pháp dưới thời ông Trump nhằm kiểm tra lại tài liệu bầu cử ở một số bang. Theo NBC News, đến nay chính quyền ông Trump đã yêu cầu hồ sơ bầu cử từ 29 tiểu bang và Washington D.C.