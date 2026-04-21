Thế giới

Chính quyền ông Trump lật lại kết quả bầu cử cũ

Vi Trân
Vi Trân
21/04/2026 05:43 GMT+7

Các quan chức đảng Dân chủ tại bang Michigan đã phản đối mạnh mẽ và từ chối yêu cầu của Bộ Tư pháp Mỹ đòi cung cấp toàn bộ phiếu bầu giấy và tài liệu liên quan từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 tại hạt Wayne, theo Reuters ngày 19.4.

Đây là hạt lớn nhất Michigan, bao gồm TP.Detroit, và là khu vực nghiêng về đảng Dân chủ. Trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, ông Trump giành chiến thắng chung cuộc tại Michigan nhưng nếu tính riêng hạt Wayne thì ông lại thua.

- Ảnh 1.

Cử tri bỏ phiếu bầu tổng thống tại Detroit năm 2024

ẢNH: REUTERS

Tuần trước, Bộ Tư pháp gửi thư cho quan chức phụ trách bang Michigan đòi giao nộp tất cả tài liệu bầu cử năm 2024 trong vòng 14 ngày. Bộ đe dọa sẽ xin tòa án buộc thực hiện nếu bang không tuân thủ. Bộ tuyên bố lý do là muốn kiểm tra xem địa phương này có tuân thủ luật bầu cử liên bang không, đồng thời viện dẫn một số vụ gian lận cử tri năm 2020, vốn đã bị tòa bác bỏ hoặc quy mô rất nhỏ.

Các quan chức đảng Dân chủ tại Michigan như Tổng chưởng lý Dana Nessel, Thống đốc Gretchen Whitmer chỉ trích mạnh mẽ hành động của chính quyền ông Trump. Họ gọi yêu cầu này là "vô lý và không có cơ sở", cáo buộc Nhà Trắng đang "vũ khí hóa Bộ Tư pháp" để can thiệp vào bầu cử bang, gieo rắc nghi ngờ về tính toàn vẹn của bầu cử Mỹ và chuẩn bị cho các kỳ bầu cử sắp tới.

Đây là một phần trong chuỗi hành động của Bộ Tư pháp dưới thời ông Trump nhằm kiểm tra lại tài liệu bầu cử ở một số bang. Theo NBC News, đến nay chính quyền ông Trump đã yêu cầu hồ sơ bầu cử từ 29 tiểu bang và Washington D.C. 

Hai dự án quan trọng của Tổng thống Trump

Hai dự án quan trọng của Tổng thống Trump

Hai dự án xây dựng quan trọng được Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy ở thủ đô Washington D.C vừa nhận được tín hiệu tích cực dù vẫn còn tranh cãi.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
