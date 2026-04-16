Ông Trump nói gì về người đánh bại ông Orban trong bầu cử Hungary?

Văn Khoa
16/04/2026 09:10 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có đánh giá về ông Peter Magyar, người đã đánh bại đương kim Thủ tướng Hungary Viktor Orban trong cuộc bầu cử quốc hội Hungary vừa qua.

"Tôi nghĩ người mới sẽ làm tốt công việc, ông ấy là một người tốt", ông Trump nói với phóng viên Jonathan Karl của Đài ABC News. Ông Karl đã đăng những lời nhận xét này trên mạng xã hội hôm 14.4, theo AFP.

Ông Trump nói gì về người sắp trở thành thủ tướng Hungary? - Ảnh 1.

Ông Peter Magyar, lãnh đạo đảng Tisza đối lập của Hungary, phát biểu tại Cung điện Sandor ở Budapest (Hungary) vào ngày 15.4

Ảnh: Reuters

Ông Trump lưu ý rằng ông Magyar từng là thành viên thuộc đảng Fidesz của Thủ tướng Orban và có quan điểm tương tự về vấn đề nhập cư, theo ông Karl. "Tôi nghĩ ông ấy sẽ làm tốt", ông Trump nói về ông Magyar.

Về phần mình, ông Magyar cho hay rất vui mừng khi được Tổng thống Trump nói về mình "với những lời lẽ rất thân thiện".

Đảng Tisza của ông Magyar đã đánh bại đảng Fidesz trong cuộc bầu cử quốc hội Hungary vào ngày 12.4, dẫn tới kết thúc 16 năm nắm quyền của ông Orban. Quốc hội mới của Hungary sẽ nhóm họp vào đầu tháng 5 để chính thức bầu ông Magyar làm thủ tướng.

Trước thềm bầu cử, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance đã đến thăm Budapest để gặp Thủ tướng Orban, một đồng minh chủ chốt của Tổng thống Trump, và ca ngợi nhà lãnh đạo 63 tuổi này là một "hình mẫu" cho châu Âu.

Thủ tướng Orban nhận thất bại trong bầu cử Hungary

Theo các nguồn tin, Tổng thống Trump nói rằng ông không biết nếu ông đích thân đến Hungary để vận động tranh cử cho ông Orban thì việc này có tạo ra sự khác biệt hay không.

"Ông ấy đã bị tụt hậu một cách đáng kể. Tôi không tham gia nhiều vào việc này. Tuy nhiên, ông Viktor là một người tốt", Tổng thống Trump nói với nhà báo Karl.

Thất bại của ông Orban ở Hungary được xem là một đòn giáng mạnh vào chủ nghĩa dân tộc toàn cầu và báo hiệu sự suy yếu của phong trào Trump ở châu Âu, làm dấy lên câu hỏi liệu sự gần gũi với nhà lãnh đạo Mỹ này có thể là một gánh nặng chính trị hay không, theo AFP.

Nga, Mỹ nói gì trước thất bại của ông Orban trong bầu cử Hungary?

Phía Nga cũng như Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance đã lên tiếng sau khi đảng Tisza của ông Peter Magyar đánh bại đảng Fidesz của Thủ tướng Viktor Orban trong cuộc bầu cử Hungary hôm 12.4.

