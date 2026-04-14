Thế giới

Nga, Mỹ nói gì trước thất bại của ông Orban trong bầu cử Hungary?

Văn Khoa
14/04/2026 10:51 GMT+7

Phía Nga cũng như Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance đã lên tiếng sau khi đảng Tisza của ông Peter Magyar đánh bại đảng Fidesz của Thủ tướng Viktor Orban trong cuộc bầu cử Hungary hôm 12.4.

Phát biểu với các phóng viên hôm 13.4 sau khi có kết quả của cuộc bầu cử Hungary, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Nga đã ghi nhận những tuyên bố gần đây từ ông Magyar bày tỏ sự sẵn sàng tiếp tục đối thoại với Moscow, theo Đài RT.

Ông Peter Magyar (trái), lãnh đạo đảng Tisza, và Thủ tướng Hungary Viktor Orban

Ông Peskov nhấn mạnh dù hiện chưa có kế hoạch liên lạc nào giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Magyar, Điện Kremlin hy vọng sẽ thiết lập đối thoại với người được cho sẽ là thủ tướng tương lai của Hungary. Ông còn chỉ ra rằng Moscow và Budapest có một số dự án chung "cần được hoàn thiện cùng nhau".

"Chúng tôi sẵn sàng đối thoại với [lãnh đạo mới của Hungary], chúng tôi sẵn sàng xây dựng mối quan hệ hữu nghị, cùng có lợi", phát ngôn viên Điện Kremlin nhấn mạnh. Ông còn nhấn mạnh liệu điều này có thành công hay không phần lớn phụ thuộc vào lập trường của chính phủ Hungary mới.

Thủ tướng Orban đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử hôm 12.4. Trong thời gian tại vị, ông đã theo đuổi một đường lối độc lập, gây ra không ít bất mãn trong Liên minh châu Âu (EU). Ông liên tục phản đối các lệnh cấm vận của EU đối với Nga và viện trợ quân sự cho Ukraine, phủ quyết gói cho vay 90 tỉ euro mà khối này dự kiến dành cho Kyiv. Chính phủ của ông đã ủng hộ mối quan hệ thực dụng với Moscow, đặc biệt là về nguồn cung năng lượng, theo RT.

Thủ tướng Orban nhận thất bại trong bầu cử Hungary

Phó tổng thống Mỹ lên tiếng sau bầu cử Hungary

Dưới thời Thủ tướng Orban, Budapest cũng đã trở thành đồng minh chủ chốt của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong EU. Chủ nhân Nhà Trắng ngày 10.4 cam kết sẽ mang "sức mạnh kinh tế" của Mỹ đến Hungary nếu đảng của ông Orban giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 12.4, theo AFP.

Vài ngày trước ngày bỏ phiếu, Phó tổng thống Mỹ J.D Vance đã đến thăm Hungary để thể hiện sự ủng hộ của Washington dành cho ông Orban.

Hôm 13.4, ông Vance cho hay ông "buồn" vì Thủ tướng Orban đã thất cử, nhưng ông hứa Washington sẽ hợp tác với người kế nhiệm ông Orban.

"Tôi buồn vì ông ấy đã thua. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ hợp tác rất tốt với thủ tướng tiếp theo của Hungary", ông Vance phát biểu.

Cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 12.4 được xem là một thời khắc quan trọng trong lịch sử hiện đại của Hungary, và sẽ được EU, Nga cũng như Mỹ theo dõi sát sao.

