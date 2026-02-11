Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nga phát thông điệp sau khi Phó tổng thống Mỹ thăm Armenia, Azerbaijan

Văn Khoa
Văn Khoa
11/02/2026 20:00 GMT+7

Điện Kremlin ngày 11.2 thông báo Nga dự định tiếp tục phát triển quan hệ với cả Armenia lẫn Azerbaijan, sau chuyến thăm của Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance tới 2 quốc gia vùng Nam Caucasus này.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11.2 nói rằng ArmeniaAzerbaijan là những quốc gia có chủ quyền, có quyền xây dựng chính sách đối ngoại riêng của mình, và Nga có mối quan hệ cùng có lợi sâu sắc với cả 2 quốc gia này, theo Reuters.

Nga phát thông điệp sau khi Phó tổng thống Mỹ thăm Armenia và Azerbaijan - Ảnh 1.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tại Điện Kremlin ở Moscow (Nga) vào ngày 22.1

Ảnh: Reuters

"Chúng tôi có phạm vi quan hệ song phương rộng lớn với cả Baku lẫn Yerevan, bao trùm mọi lĩnh vực có thể. Điều này bao gồm thương mại và hợp tác kinh tế cùng có lợi, đầu tư song phương, quan hệ văn hóa... Và, tất nhiên, chúng tôi dự định tiếp tục phát triển quan hệ với các đối tác của mình để các hợp tác không chỉ có lợi cho chúng tôi mà còn cho họ", ông Peskov nhấn mạnh.

Ông Peskov còn nhấn mạnh Nga có vị thế tốt để đấu thầu bất kỳ nhà máy điện hạt nhân mới nào ở Armenia.

Ông Peskov đưa ra tuyên bố trên không lâu sau khi Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance thăm Armenia và Azerbaijan.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cho hay vào ngày 9.2, ông đã ký với ông Vance một thỏa thuận nhằm phát triển hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân dân sự.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cũng cho hay ông đã ký một thỏa thuận đối tác chiến lược với Phó tổng thống Vance tại Baku vào ngày 10.2.

Ông Aliyev nói rằng Baku và Washington đang bước vào "một giai đoạn hoàn toàn mới" trong hợp tác về bán vũ khí và trí tuệ nhân tạo, và sẽ tiếp tục hợp tác trong an ninh năng lượng và chống khủng bố, theo Reuters.

Khám phá thêm chủ đề

nga Phó tổng thống Mỹ Armenia azerbaijan
