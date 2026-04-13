Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Dù được Mỹ và Nga ủng hộ, Thủ tướng Orbán vẫn thất bại trong bầu cử Hungary

Thụy Miên
13/04/2026 06:40 GMT+7

Tối 12.4 (giờ địa phương), Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã thừa nhận thất bại sau 16 năm cầm quyền, khi đảng bảo thủ Tisza do ông Peter Magyar lãnh đạo giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội nước này.

Ông Peter Magyar, lãnh đạo đạo bảo thủ TISZA, phất cờ Hungary mừng chiến thắng hôm 12.4

ảnh: afp

AFP hôm nay 13.4 dẫn số liệu từ Cơ quan Bầu cử Quốc gia Hungary cho thấy đảng Tisza theo đường lối ủng hộ châu Âu đã giành được 138 trong số 199 ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử Hungary. Trong khi đó, đảng Fidesz của ông Viktor Orbán giành 55 ghế.

Phát biểu trước những người ủng hộ ở Budapest, ông Orbán thừa nhận đây là kết quả là "rõ ràng" và "đau đớn" đối với đảng của ông.

Ông cho biết đã chúc mừng đảng chiến thắng và khẳng định đảng Fidesz của mình sẽ tiếp tục phục vụ Hungary trong vai trò đối lập. Về phần mình, ông Peter Magyar viết trên Facebook rằng ông Orbán đã gửi lời chúc mừng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi chiến thắng áp đảo của đảng Tisza là bước đi đưa Hungary tiến gần hơn với châu Âu.

Trên X, bà Ursula von der Leyen viết "Hungary đã chọn châu Âu" và "Liên minh (châu Âu) trở nên vững mạnh hơn".

Cuộc bầu cử quốc hội Hungary diễn ra vào thời điểm chi phí sinh hoạt tăng cao, những bê bối tham nhũng bị phanh phui trong khi các dịch vụ công bị xuống cấp. Vào thời điểm bỏ phiếu hôm 12.4, ông Magyar gọi cuộc bầu cử này như một "cuộc trưng cầu dân ý" về vị thế của Hungary trên trường quốc tế.

Ông Orbán đã nắm quyền tại Hungary từ năm 2010 sau khi giành 4 chiến thắng liên tiếp trong các kỳ bầu cử.

Đối với đảng Cộng hòa tại Mỹ và phong trào cánh hữu cứng rắn ở châu Âu, ông Orbán được xem là người tiên phong. Ông duy trì quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã đến Budapest trước ngày bầu cử nhằm hỗ trợ đồng minh Orbán. Bản thân Tổng thống Putin cũng công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Orbán, người luôn kêu gọi cải thiện quan hệ với Moscow và thường xuyên phản đối các lệnh trừng phạt Nga.

Vì thế, ông Magyar gọi chiến thắng của đảng mình là một “kỳ tích” tại quốc gia Trung Âu có 9,5 triệu dân và tuyên bố sẽ đưa Hungary “trở về đúng quỹ đạo”.

Cuộc bầu cử không chỉ của Hungary

Cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 12.4 được xem là một thời khắc quan trọng trong lịch sử hiện đại của Hungary, và sẽ được EU, Nga cũng như Mỹ theo dõi sát sao.

Khám phá thêm chủ đề

bầu cử Hungary Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ông Peter Magyar
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận