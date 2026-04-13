Dù được Mỹ và Nga ủng hộ, Thủ tướng Orbán vẫn thất bại trong bầu cử Hungary

Ông Peter Magyar, lãnh đạo đạo bảo thủ TISZA, phất cờ Hungary mừng chiến thắng hôm 12.4 ảnh: afp

AFP hôm nay 13.4 dẫn số liệu từ Cơ quan Bầu cử Quốc gia Hungary cho thấy đảng Tisza theo đường lối ủng hộ châu Âu đã giành được 138 trong số 199 ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử Hungary. Trong khi đó, đảng Fidesz của ông Viktor Orbán giành 55 ghế.

Phát biểu trước những người ủng hộ ở Budapest, ông Orbán thừa nhận đây là kết quả là "rõ ràng" và "đau đớn" đối với đảng của ông.

Ông cho biết đã chúc mừng đảng chiến thắng và khẳng định đảng Fidesz của mình sẽ tiếp tục phục vụ Hungary trong vai trò đối lập. Về phần mình, ông Peter Magyar viết trên Facebook rằng ông Orbán đã gửi lời chúc mừng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi chiến thắng áp đảo của đảng Tisza là bước đi đưa Hungary tiến gần hơn với châu Âu.

Trên X, bà Ursula von der Leyen viết "Hungary đã chọn châu Âu" và "Liên minh (châu Âu) trở nên vững mạnh hơn".

Cuộc bầu cử quốc hội Hungary diễn ra vào thời điểm chi phí sinh hoạt tăng cao, những bê bối tham nhũng bị phanh phui trong khi các dịch vụ công bị xuống cấp. Vào thời điểm bỏ phiếu hôm 12.4, ông Magyar gọi cuộc bầu cử này như một "cuộc trưng cầu dân ý" về vị thế của Hungary trên trường quốc tế.

Ông Orbán đã nắm quyền tại Hungary từ năm 2010 sau khi giành 4 chiến thắng liên tiếp trong các kỳ bầu cử.

Đối với đảng Cộng hòa tại Mỹ và phong trào cánh hữu cứng rắn ở châu Âu, ông Orbán được xem là người tiên phong. Ông duy trì quan hệ gần gũi với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã đến Budapest trước ngày bầu cử nhằm hỗ trợ đồng minh Orbán. Bản thân Tổng thống Putin cũng công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với ông Orbán, người luôn kêu gọi cải thiện quan hệ với Moscow và thường xuyên phản đối các lệnh trừng phạt Nga.

Vì thế, ông Magyar gọi chiến thắng của đảng mình là một “kỳ tích” tại quốc gia Trung Âu có 9,5 triệu dân và tuyên bố sẽ đưa Hungary “trở về đúng quỹ đạo”.