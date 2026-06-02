Thế giới

Chính quyền ông Trump lùi bước trong vụ lập quỹ 1,8 tỉ USD

Bảo Hoàng
02/06/2026 08:14 GMT+7

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 1.6 phát tín hiệu sẽ tạm ngừng việc thành lập quỹ gần 1,8 tỉ USD bồi thường cho các đồng minh, sau sự phản đối từ đảng Cộng hòa.

NBC News đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ hôm 1.6 ra tuyên bố sẽ tuân thủ phán quyết ngày 29.5 của thẩm phán liên bang về việc tạm thời ngừng triển khai lập quỹ nói trên, dù “không hoàn toàn đồng tình”. Phiên điều trần tiếp theo để xem xét toàn diện vụ việc dự kiến diễn ra vào ngày 12.6.

Bộ Tư pháp Mỹ thời gian qua đề cập việc lập “quỹ chống vũ khí hóa”, sau thỏa thuận dàn xếp pháp lý ngày 18.5. Quỹ này sẽ trích gần 1,8 tỉ USD để bồi thường cho những cá nhân bị cho là bị truy tố và nhắm mục tiêu bất công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ tại sân bay bang Maryland, Mỹ ngày 22.5

Tuy nhiên, động thái của chính quyền Mỹ đã vấp phải làn sóng phản đối dữ dội từ đảng Cộng hòa. Thượng nghị sĩ Ted Cruz tiết lộ khoảng một nửa nghị sĩ Cộng hòa tại thượng viện đã dọa bắt tay với đảng Dân chủ để chặn đứng quỹ trên.

Việc cố chấp giữ lại quỹ 1,8 tỉ USD cũng đang làm đình trệ nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm thông qua dự luật cấp vốn cho Cơ quan Hải quan và Di trú (ICE). Trong một cuộc họp kín ngày 21.5, nhiều thượng nghị sĩ đã gay gắt chỉ trích quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche vì cho rằng quỹ này mang tính "tư lợi".

Giới lập pháp đánh giá việc Bộ Tư pháp Mỹ tuân thủ phán quyết tạm thời của tòa án là chưa đủ. Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, Chủ tịch Ủy ban tư pháp thượng viện, khẳng định cách duy nhất để giải quyết bế tắc là Tổng thống Donald Trump phải dẹp bỏ hoàn toàn quỹ này.

Trong khi đó, đảng Dân chủ đã công khai phản đối việc lập quỹ 1,8 tỉ USD ngay khi xuất hiện thông tin này, cho rằng nguồn tiền sẽ làm giàu cho các đồng minh của chính quyền ông Trump. Lãnh đạo phe Dân chủ tại thượng viện Chuck Schumer ngày 1.6 nhấn mạnh nếu đảng Cộng hòa thực sự muốn từ bỏ kế hoạch này, họ không nên ngại việc cấm nó bằng luật. Ông Schumer cũng khẳng định đảng Dân chủ sẽ thúc đẩy dự luật cấm vĩnh viễn việc lập các "quỹ đen" tương tự.

