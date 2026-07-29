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Chính quyền Tổng thống Trump có lãnh đạo tình báo mới
Video Thế giới

Chính quyền Tổng thống Trump có lãnh đạo tình báo mới

Trúc Huỳnh - Bảo Hoàng
Thượng viện Mỹ tối 28.7 đã bỏ phiếu phê chuẩn ông Jay Clayton làm giám đốc tình báo quốc gia, khép lại nhiệm kỳ tạm quyền ngắn ngủi nhưng đầy tranh cãi của ông Bill Pulte.

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