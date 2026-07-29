Chính quyền Tổng thống Trump có lãnh đạo tình báo mới

Tin liên quan Tình báo Mỹ: Iran giữ được khả năng phóng tên lửa dọc eo biển Hormuz Iran được cho là vẫn giữ quyền tiếp cận hầu hết các địa điểm phóng tên lửa dọc eo biển Hormuz. Mỹ nói gì về nghi vấn Nga chia sẻ cho Iran thông tin tình báo? Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Mỹ Tình báo Quốc gia DNI Trump Donald Trump Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ Jay Clayton Bill Pulte cơ quan tình báo thông tin tình báo tổng thống bí mật quốc gia thượng viện mỹ Joe Biden new york
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