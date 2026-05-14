Tình báo Mỹ: Iran giữ được khả năng phóng tên lửa dọc eo biển Hormuz

Tờ New York Times ngày 12.5 trích dẫn một đánh giá tình báo mật của Mỹ hồi đầu tháng cho hay Iran vẫn giữ khả năng tiếp cận hầu hết các địa điểm phóng tên lửa dọc eo biển Hormuz.

Bài báo này, cùng một loạt bản tin khác trên truyền thông Mỹ, mâu thuẫn với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng quân đội Iran phần lớn đã bị phá hủy khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch ném bom kéo dài từ ngày 28.2 cho đến khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8.4.

Theo tờ New York Times, Iran đã khôi phục khả năng tiếp cận hoạt động đối với 30 trong số 33 địa điểm phóng tên lửa dọc eo biển Hormuz, có khả năng tấn công vào các tàu chiến và tàu chở dầu của Mỹ đi qua tuyến đường thủy hẹp mà 20% lượng vận chuyển dầu mỏ và khí đốt của thế giới thường xuyên đi qua.

Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz đối với các phương tiện mà Tehran mô tả là “tàu địch” để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel; và sau đó đã khẳng định nước này có quyền kiểm soát và thu phí giao thông hàng hải qua đây.

Khói bốc lên nghi ngút từ nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Saudi Aramco sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Iran, tại Ras Tanura (Ả Rập Xê Út), ngày 2.3.2026 ẢNH: REUTERS

Các đánh giá tình báo được tờ New York Times trích dẫn đã khẳng định thêm tính xác thực của các báo cáo trước đó rằng Iran vẫn giữ được khoảng 70% bệ phóng di động và khoảng 70% kho tên lửa trước chiến tranh.

Các cuộc đàm phán vẫn bế tắc sau khi Mỹ và Iran một lần nữa bác bỏ các đề xuất của nhau vào cuối tuần qua vì cho là không thể chấp nhận được. Tổng thống Trump nhắc lại lời đe dọa về việc nối lại chiến dịch quân sự, và một số báo đài Mỹ cho hay ông đã được thông báo về các lựa chọn tấn công bổ sung.

Mỹ đã yêu cầu Iran hủy bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của mình. Tehran không chấp nhận đòi hỏi này mà khẳng định rằng các hoạt động làm giàu uranium của mình chỉ nhằm mục đích dân sự.

Các điều khoản hòa bình của Iran bao gồm chấm dứt chiến tranh của Israel chống lại lực lượng Hezbollah ở Lebanon, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, bồi thường chiến tranh và công nhận điều mà Tehran gọi là “chủ quyền” của mình đối với eo biển Hormuz.