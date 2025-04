Chính quyền Trump: Đại học Harvard có thể mất khả năng tuyển sinh viên nước ngoài

Bộ trưởng NHS Kristi Noem hôm 16.4 cho hay bà đã viết một lá thư cho Đại học Harvard yêu cầu cung cấp hồ sơ về điều mà bà gọi là "hoạt động bất hợp pháp và bạo lực" từ những người sở hữu thị thực sinh viên nước ngoài của Đại học Harvard trước ngày 30.4, theo Reuters.

"Và nếu không thể xác minh rằng mình tuân thủ đầy đủ các yêu cầu báo cáo, Harvard sẽ mất đặc quyền tuyển sinh viên nước ngoài", bà Noem nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Nhiều người tụ tập quanh tượng John Harvard tại khuôn viên Đại học Harvard ở Cambridge thuộc bang Massachussetts (Mỹ) ngày 15.4 Ảnh: AFP

Bà Noem ngày 16.4 cũng tuyên bố rằng sẽ chấm dứt 2 khoản tài trợ của DHS với tổng giá trị hơn 2,7 triệu USD cho Đại học Harvard, theo Reuters.

Một phát ngôn viên của Đại học Harvard cho hay trường đã biết về lá thư của Bộ trưởng Noem "liên quan đến việc hủy bỏ các khoản tài trợ và giám sát thị thực sinh viên nước ngoài". Vị phát ngôn viên nhấn mạnh Đại học Harvard vẫn giữ nguyên tuyên bố của mình trong tuần này là "không từ bỏ quyền độc lập hoặc từ bỏ các quyền hiến định" trong khi tuyên bố sẽ tuân thủ luật pháp.

Từ chối yêu cầu của ông Trump, ĐH Harvard bị đóng băng 2,3 tỉ USD tiền tài trợ

Trong khi đó, Tổng thống Trump ngày 16.4 gọi Đại học Harvard là "trò đùa" và cho rằng trường đại học này xứng đáng mất các hợp đồng nghiên cứu của chính phủ Mỹ sau khi từ chối yêu cầu chấp nhận sự giám sát chính trị từ bên ngoài, theo AFP.

Ngoài ra, truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền Tổng thống Trump cũng đã chính thức yêu cầu Cơ quan Thuế vụ liên bang (IRS) thu hồi tình trạng miễn thuế của Đại học Harvard, một ngày sau khi ông Trump đưa ra lời đe dọa như vậy.

Chính quyền của Tổng thống Trump đã cảnh báo sẽ cắt giảm tài trợ liên bang cho các trường đại học vì để diễn ra các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine và phản đối cuộc tấn công quân sự tàn khốc của Israel vào Dải Gaza sau cuộc tấn công chết người vào ngày 7.10.2023 của Hamas.

Ông Trump coi những người biểu tình là nhóm bài Do Thái và đồng cảm với Hamas, cũng như là mối đe dọa chính sách đối ngoại. Trong khi đó, những người biểu tình, bao gồm một số nhóm Do Thái, cho rằng chính quyền đã nhầm lẫn khi đánh đồng việc ủng hộ quyền của người Palestine và chỉ trích hành động của Israel ở Gaza với việc ủng hộ chủ nghĩa cực đoan và bài Do Thái.

Đại học Harvard từng tuyên bố nỗ lực chống lại nạn bài Do Thái và các định kiến khác trong khuôn viên trường, đồng thời bảo vệ quyền tự do học thuật và quyền phản đối, theo Reuters.