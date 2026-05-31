Mỹ điều chỉnh thông tin về quy trình xin thẻ xanh

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) ngày 29.5 muốn làm rõ thông báo hồi tuần trước rằng những người nhập cư muốn xin cấp thẻ xanh sẽ phải trở về nước để chờ xét duyệt hồ sơ, khẳng định không có thay đổi lớn nào trong chính sách và chỉ một số người sẽ phải quay trở lại.

Một văn phòng của Cơ quan Dịch vụ Di trú và Quốc tịch Mỹ ở TP.New York (Mỹ) Ảnh: Reuters

Lời giải thích này dường như là một phần rút lại thông báo trong một thông cáo báo chí của Cơ quan Nhập cư và Quốc tịch Mỹ (USCIS) trong tuần trước, theo tờ The New York Times.

Dù chính sách lâu nay cho phép người nhập cư ở lại Mỹ trong khi chờ làm hồ sơ xin thẻ xanh, nhưng thông cáo từ USCIS viết rằng giờ đây các cá nhân sẽ phải quay trở lại nước của họ trong khi chờ đợi, trừ những trường hợp "đặc biệt".

Tuy nhiên, DHS ngày 29.5 khẳng định đây không phải là một thay đổi toàn diện và việc có nên buộc ai đó phải ra khỏi nước Mỹ để nộp hồ sơ xin thẻ xanh hay không sẽ tùy thuộc vào quyết định của từng viên chức nhập cư. DHS nhấn mạnh các viên chức từ lâu đã có quyền tự quyết như thế.

"Đây chỉ là lời nhắc nhở các viên chức về quyền tự quyết của họ, quyền này luôn tồn tại trên cơ sở từng trường hợp cụ thể", một phát ngôn viên của USCIS nhấn mạnh trong một tuyên bố.

Vị phát ngôn viên từ chối nêu tên. Người này chỉ ra những người ở lại quá hạn thị thực (visa) hoặc đến từ các quốc gia có công dân sử dụng nhiều trợ cấp công cộng là những nhóm có thể bị ảnh hưởng.

Dù được thông báo bằng một thông cáo báo chí, một quan chức cấp cao Nhà Trắng trong tuần này khẳng định rằng nỗ lực mới chỉ là vấn đề quản lý nội bộ, chứ không phải là thay đổi chiến lược, theo The New York Times.

Đây là một sự thay đổi đáng kể so với thông báo tuần trước, nhưng khó có thể làm giảm bớt sự hoang mang hay lo sợ, vì hiện vẫn không có nhiều chi tiết về việc ai có thể bị ảnh hưởng và ảnh hưởng như thế nào.

Một số luật sư về nhập cư cho hay thân chủ của họ đã bị các nhân viên USCIS hỏi trong các cuộc phỏng vấn vào tuần này về lý do họ xin cấp thẻ xanh ở Mỹ, và liệu có yếu tố nào ngăn cản họ xin thẻ xanh ở nước mình hay không.

"Phản ứng dữ dội của công chúng rõ ràng đã khiến chính quyền phải vội vàng dọn dẹp mớ hỗn độn của chính mình", bà Sarah Pierce, một cựu nhân viên USCIS, bình luận.

Theo chính sách lâu nay, người nước ngoài muốn xin thẻ xanh thường có 2 lựa chọn: nộp hồ sơ tại lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài, hoặc xin "điều chỉnh tình trạng cư trú" khi đang ở Mỹ.

Khoảng 1,4 triệu thẻ xanh đã được cấp vào năm 2024, với khoảng 820.000 thẻ được chấp thuận thông qua quy trình được gọi là "điều chỉnh tình trạng cư trú", cho phép những người nhập cư tiềm năng nộp đơn trong khi đang sinh sống tại Mỹ. Nhiều người làm như thế thông qua sự bảo lãnh của chủ lao động hoặc người thân cận như vợ hoặc chồng.