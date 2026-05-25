Cơ quan Mỹ làm rõ lộ trình thẻ xanh đối với diện thị thực H-1B

Thụy Miên
25/05/2026 07:05 GMT+7

Giới chức di trú Mỹ đã làm rõ chính sách do chính quyền Tổng thống Donald Trump ban hành vào tuần trước, theo đó có thể cho phép nhiều người có thị thực H‑1B không phải rời nước khi nộp hồ sơ xin thẻ xanh.

Cơ quan Mỹ làm rõ lộ trình thẻ xanh đối với diện thị thực H-1B- Ảnh 1.

Mỹ lần đầu thay đổi lộ trình thẻ xanh sau nhiều thập niên

ảnh: reuters

Tạp chí Newsweek dẫn trả lời của người phát ngôn Zach Kahler của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) qua thư điện tử hôm 24.5 xác nhận những đương đơn mang lại lợi ích kinh tế hoặc phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ nhiều khả năng sẽ vẫn theo lộ trình xin thẻ xanh như hiện tại.

Trong khi đó, những đương đơn khác có thể được yêu cầu nộp hồ sơ từ nước ngoài tùy theo những hoàn cảnh cụ thể.

Newsweek cho biết cách tiếp cận mới của chính quyền Washington đã thay đổi quá trình chuyển từ tình trạng không di dân sang thường trú nhân. Trong nhiều thập niên qua, việc điều chỉnh tình trạng cư trú ngay trên đất Mỹ là quy trình thủ tục hành chính thông thường.

Theo hướng dẫn mới, USCIS tranh luận rằng Quốc hội Mỹ chưa bao giờ có ý định để những người nhập cảnh tạm thời, bao gồm du học sinh, lao động diện thị thực H-1B, nhân sự luân chuyển nội bộ doanh nghiệp theo diện thị thực L-1 hoặc khách du lịch, sử dụng quyền đến Mỹ trong thời gian ngắn để làm mục đích xin thẻ xanh.

Thay vào đó, USCIS đang thiết lập một quy trình lãnh sự mới ở nước ngoài và xem đây là yêu cầu mặc định, và chỉ dành việc thay đổi tình trạng cư trú trên đất Mỹ cho những trường hợp ngoại lệ.

H-1B là dạng thị thực không định cư theo diện việc làm, cho phép các doanh nghiệp Mỹ tuyển dụng lao động nước ngoài trong thời hạn tối đa 3 năm và có thể gia hạn lên đến 6 năm trong đa số trường hợp.

Sự phân biệt giữa người phải rời Mỹ và người có thể ở lại phụ thuộc hoàn toàn vào việc người lao động nước ngoài có đang giữ những vai trò đáp ứng tiêu chí "mang lại lợi ích kinh tế" hoặc "phục vụ lợi ích quốc gia" hay không.

Tiêu chí trên đặc biệt quan trọng với nhóm lao động tay nghề cao diện H-1B, cụ thể là trong các ngành công nghệ, kỹ thuật, nghiên cứu, tài chính và y tế.

Mỹ thay đổi quy trình cấp thẻ xanh sau hơn 60 năm

Mỹ vừa siết quy trình xin thẻ xanh, theo đó nhiều người nước ngoài đang tạm trú tại Mỹ sẽ phải trở về nước mình để nộp đơn xin thường trú, thay vì hoàn tất thủ tục ngay trên lãnh thổ Mỹ như trước.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
