Mỹ có thể tước thẻ xanh được cấp dưới thời Tổng thống Biden

USCIS ra thông báo về việc rà soát những trường hợp cấp thẻ xanh dưới thời Tổng thống Joe Biden

Newsweek hôm 22.4 dẫn lời ông Joseph Edlow, Giám đốc Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS), cho biết cơ quan này đang rà soát lại những hồ sơ thẻ xanh đã được thông qua, đặc biệt là những trường hợp có dấu hiệu gian lận.

"Đối với những người đang thực hiện hành vi gian lận: hãy dừng lại, vì chúng tôi sẽ tìm ra các người", ông Edlow cảnh báo khi cho biết USCIS đang quay lại các hồ sơ cấp thẻ xanh cũ.

Viện Chính sách Di cư (trụ sở Washington D.C) thống kê được trong năm tài khóa 2024, gần 1,4 triệu người nhập cư đã trở thành thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ (tức có thẻ xanh), tăng 16% so với khoảng 1,2 triệu trường hợp năm 2023 và tăng tới 92% so với khoảng 707.000 trường hợp năm 2020.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, USCIS cho biết đang "thẩm định lại hồ sơ của những người được hưởng quyền lợi nhập cư dưới thời chính quyền Tổng thống Biden", thêm rằng cá cá nhân có hành vi gian lận hãy "chuẩn bị đối mặt với hậu quả".

Tuy nhiên, cả phát biểu của Giám đốc Edlow lẫn thông báo của USCIS đều không đi kèm hướng dẫn chính sách cụ thể, khiến phạm vi rà soát vẫn là câu hỏi còn để ngỏ.

Trước đây, các hồ sơ nhập cư có thể bị mở lại nếu phía cơ quan chức năng phát hiện hành vi gian lận hoặc khai man, che giấu tiền án hình sự, xảy ra sai sót hành chính hoặc có thay đổi ảnh hưởng đến điều kiện đủ tiêu chuẩn cấp thẻ xanh.