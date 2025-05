Chính quyền Trump tính đẩy nhanh xây dựng nhà máy điện hạt nhân

The New York Times dẫn các lệnh dự thảo cho biết Mỹ đã tụt hậu so với Trung Quốc trong việc mở rộng năng lượng hạt nhân và kêu gọi "sửa đổi toàn diện" các quy định an toàn của liên bang để việc xây dựng các nhà máy mới dễ dàng hơn. Theo lộ trình này, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ đóng vai trò nổi bật trong việc đặt hàng các lò phản ứng và lắp đặt chúng tại các căn cứ quân sự.

Tháp giải nhiệt của nhà máy điện hạt nhân Vogtle ở tiểu bang Georgia, một trong những nhà máy mới nhất ở Mỹ ẢNH: REUTERS

Mỹ được cho là đặt mục tiêu tăng gấp 4 lần quy mô đội tàu điện hạt nhân của quốc gia, từ gần 100 gigawatt điện hiện nay lên 400 gigawatt vào năm 2050. Một gigawatt đủ để cung cấp điện cho gần 1 triệu ngôi nhà.

Theo The New York Times, các dự thảo đề xuất bao gồm quân đội Mỹ sử dụng nguồn tiền lớn để tài trợ cho các lò phản ứng thế hệ tiếp theo, yêu cầu Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch tái thiết chuỗi cung ứng uranium làm giàu và các nhiên liệu hạt nhân khác của Mỹ - mà trong những năm gần đây phần lớn được nhập khẩu từ Nga.

Giới chức Mỹ chưa bình luận về thông tin mới trên.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ hôm 7.5 cho biết tại phiên điều trần trước tiểu ban phân bổ ngân sách của Hạ viện: "Mục tiêu của chúng tôi là thu về hàng chục tỉ USD từ nguồn vốn tư nhân để xây dựng các lò phản ứng, và tôi rất tin tưởng rằng chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu đó".

Phát biểu hồi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố "tình trạng khẩn cấp về năng lượng quốc gia", nói rằng nước Mỹ không có đủ nguồn cung cấp điện để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của đất nước, đặc biệt là đối với các trung tâm dữ liệu chạy hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Trong những năm gần đây, năng lượng hạt nhân đã thu hút sự ủng hộ ngày càng tăng của Quốc hội Mỹ. Một số đảng viên Dân chủ ủng hộ năng lượng hạt nhân vì các nhà máy không thải ra khí nhà kính làm nóng hành tinh, mặc dù các nhà môi trường đã nêu lên mối lo ngại về chất thải phóng xạ và an toàn lò phản ứng. Trong khi đó, các đảng viên Cộng hòa cũng ủng hộ nguồn năng lượng này, cho rằng các nhà máy điện hạt nhân có thể tăng cường an ninh năng lượng của Mỹ.

Các công ty công nghệ như Google, Microsoft và Amazon có mục tiêu đầy tham vọng về khí hậu đã bày tỏ sự quan tâm đến năng lượng hạt nhân để cung cấp nhiên liệu cho các trung tâm dữ liệu của họ, vì các nhà máy này có thể hoạt động 24 giờ/ngày, điều mà năng lượng gió và năng lượng mặt trời không thể làm được

Tuy nhiên, việc xây dựng các lò phản ứng mới ở Mỹ vô cùng khó khăn. Nhiều công ty điện lực quan ngại vì chi phí cao. Hai lò phản ứng mới nhất được xây dựng tại nhà máy điện hạt nhân Vogtle ở tiểu bang Georgia (Mỹ) có giá 35 tỉ USD, gấp đôi ước tính ban đầu và chậm tiến độ 7 năm.

Ông Joshua Freed, người đứng đầu chương trình khí hậu và năng lượng tại Third Way (Mỹ), cho rằng: "Câu hỏi lớn là làm thế nào để xây dựng được một danh sách đặt hàng lớn các lò phản ứng mới để chi phí bắt đầu giảm xuống và chuỗi cung ứng được xây dựng. Có rất nhiều bộ phận chuyển động phải kết hợp lại với nhau".