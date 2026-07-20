Tại buổi làm việc, TS Đỗ Thị Loan, nguyên Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), chủ căn hộ V5 - 1002, chung cư Sunrise City South đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh toàn diện các dấu hiệu bất thường kéo dài nhiều năm trong quản lý, đo đếm và tính phí nước sinh hoạt tại nhà chung cư.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật thì xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật và công khai kết quả xử lý nhằm bảo đảm tính minh bạch và quyền lợi chính đáng của người dân.

Đồng thời kiểm tra tính minh bạch của hệ thống đo đếm, ghi nhận và quản lý dữ liệu tiêu thụ nước.

Đánh giá trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình quản lý và vận hành. Qua đó xem xét khả năng tồn tại các dấu hiệu tương tự tại các dự án nhà chung cư khác nhằm bảo vệ quyền lợi của cộng đồng cư dân trên phạm vi rộng hơn.

Đến nay, sau hơn 20 tháng căn hộ của TS Đỗ Thị Loan bị cắt nước, chính quyền đã vào cuộc ẢNH: ĐÌNH SƠN

Bà Đỗ Thị Loan cũng đề nghị Bộ Tài chính và cơ quan thuế tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế, chế độ hóa đơn, chứng từ và quản lý thu - chi trong hoạt động quản trị, quản lý vận hành nhà chung cư nhằm tăng cường tính minh bạch tài chính và hạn chế nguy cơ thất thoát quỹ bảo trì, quỹ quản lý vận hành nhà chung cư.

Qua buổi làm việc UBND phường đã đề xuất các giải pháp thực hiện để xác định chính xác số lượng nước tiêu thụ như: kiểm định đồng hồ; lắp đồng hồ phụ; kiểm tra đường ống; đo lưu lượng thực tế.

Đồng thời đề nghị tạm khôi phục cung cấp nước cho hộ bà Loan sử dụng trong thời gian chờ cơ quan chức năng giải quyết vụ việc.

Tuy nhiên, bà Loan không đồng ý các giải pháp nêu trên và yêu cầu tiếp tục chuyển cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc.

Sau khi nghe ý kiến của bà Đỗ Thị Loan, ý kiến của Ban quản lý chung cư Sunrise City South và ý kiến của đại diện Sở Xây dựng liên quan đơn kiến nghị của bà Đỗ Thị Loan, ông Nguyễn Minh Thiện cho rằng, liên quan tranh chấp hợp đồng sử dụng nước, bà Loan có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân để được xem xét giải quyết.

Trường hợp cho rằng Ban quản lý chung cư Sunrise City South (công ty CBRE) có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong thu hộ tiền sử dụng nước và công tác quản lý, vận hành nhà chung cư liên quan quỹ bảo trì và quỹ quản lý vận hành, tổng hợp hồ sơ liên quan gửi đơn đến cơ quan công an đề nghị giải quyết theo quy định.

Trong nhà TS Đỗ Thị Laon khắp nơi đều được bà bố trí các thùng lớn để đựng nước mua từ bên ngoài vào để phục vụ mọi ngu cầu sinh hoạt của mình ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông cũng đề nghị Ban quản lý chung cư Sunrise City South (công ty CBRE) có văn bản báo cáo cho UBND phường liên quan việc thu hộ tiền nước (tổng số thu của hộ dân, tổng số nộp cho Công ty cấp nước Nhà Bè). Rà soát các quy định liên quan việc công khai công tác quản lý, vận hành nhà chung cư, thực hiện công khai cho hộ dân những nội dung phải công khai theo quy định. Có văn bản gửi UBND phường khẳng định việc cắt nước của hộ dân có đúng quy định pháp luật hay không.

Ông Nguyễn Minh Thiện cũng giao Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị trên cơ sở văn bản báo cáo của Ban quản lý chung cư Sunrise City South (công ty CBRE), thực hiện kiểm tra và có ý kiến.

Trường hợp cắt nước của hộ dân không đúng quy định pháp luật, tham mưu văn bản đề nghị đơn vị quản lý, vận hành thực hiện khôi phục cấp nước cho hộ dân.

Tổng hợp hồ sơ, thực hiện rà soát các quy định pháp luật tham mưu UBND phường phản hồi về công tác xử lý đơn của bà Đỗ Thị Loan cho Thanh tra Bộ Công an, Sở Xây dựng, Ban Tiếp công dân Thành phố...

Dù không có nước máy sinh hoạt bà vẫn kiên quyết không chịu mở lại nước và yêu cầu công an vào giám định ẢNH: ĐÌNH SƠN

Được biết, từ năm 2025 bà Đỗ Thị Loan, khi đó Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có đơn gửi nhiều nơi cầu cứu về việc căn hộ của bà bị cắt nước liên tục nhiều tháng liền.

Trong đơn bà cho biết Ban quản lý chung cư nơi bà đang sống là Công ty CBRE Việt Nam đã cắt nước căn hộ của bà do không đóng tiền nước tháng 10, 11 và 12.2024.

Theo bà Loan, lý do bà không đóng tiền nước vì trong thông báo phí dịch vụ hàng tháng của CBRE Việt Nam có báo khối lượng nước quá cao, quá bất hợp lý. Lượng nước tiêu thụ bình quân hàng tháng liên tục trên 12 m3/người/tháng. Bà Loan nói đây là một con số hết sức vô lý bởi bà ở một mình.

Đến ngày 20.7, căn hộ của bà đã bị cắt nước liên tục 561 ngày, kể từ ngày 7.1.2025. Bà vẫn kiên định quan điểm giao vụ cúp nước căn hộ của bà cho cơ quan điều tra PC03. Đồng thời tiếp tục mua nước đóng chai bên ngoài về dùng cho mọi sinh hoạt cá nhân, từ tắm giặt đến ăn uống.